AB sondaj krizinde Rumları haklı buldu!..

T24

Bildiride, Ankara'ya Doğu Akdeniz'deki sondaj krizi, ifade özgürlüğü, internet yasakları gibi konularda eleştiri; Arap Baharı ve ekonomi konularında ise övgü var. CNNTürk'te yer alan haber şöyle:Rum kesimi ile Türkiye arasındaki sondaj restleşmesinde Rum tarafı haklı bulundu:"Rum kesiminin Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz aranmasına ilişkin İsrail ile yaptığı anlaşmalar yasal. Türkiye Rum kesimini petrol ve doğalgaz arama çalışmalarıyla ilgili olarak tehdit etmemeli."Rum kesimi, Türkiye taslağında bazı ifadelerin sertleştirilmesi için yoğun baskı yaptı ve bu çabalar bildirgenin son haline yansıdı, Türkiye'nin Kıbrıs politikası ve Rum kesimine yönelik tepkileri eleştirildi."Ankara'nın 1 Temmuz 2012'de başlayacak Rum kesiminin dönem başkanlığında AB ile ilişkileri dondurma kararından üzüntü duyuyoruz. Türkiye'nin Rum kesimi ile ilişkilerini normalleştirmesi ve limanlarını Rumlara açması gerekiyor."Taslakta, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "zavallı Avrupa" açıklamasının, Kıbrıs Rum kesiminin Ankara aleyhindeki taleplerinin kabul edilmesini kolaylaştırdığı da yazıldı.Bildiride, Ankara'ya ifade ve basın özgürlüğü konusunda da eleştiri var:"Anayasal reformların bir an önce gerçekleştirilmesi gerekiyor. Çok sayıda gazeteci ve yazar hakkında açılan davalar ve kapatılan internet siteleri ifade özgürlüğü alanında endişelere yol açıyor"Ve Avrupa'dan Türkiye'ye övgü... Metinde, Ankara'nın Arap Baharı sürecinde etkili bir rol üstlendiği, hem siyasi hem de ekonomik olarak bölgesel etkisini arttırdığı ifadeleri yer aldı.Taslak, AB zirvesinin olağan gündeminde yok, herhangi bir lider tarafından gündeme getirilirse masaya yatırılacak.