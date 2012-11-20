AB: SMDK Suriye halkının meşru temsilcisi

AB, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'nu (SMDK) Suriye halkının meşru temsilcisi olarak tanıdı.

AB Dışişleri Bakanları Brüksel'de yaptıkları toplantıdan sonra, SMDK'yı Suriye halkının meşru temsilcisi olarak tanıma kararı aldı.

Bakanlar AB'nin, koalisyonun Suriye halkının isteklerinin meşru temsilcisi olarak kabul edildiğini belirtti.

AB, Gazze ve İsrail'deki durumla ilgili büyük endişe duyduğunu dile getirerek, her iki taraftan da sivil kayıplar verilmesini büyük üzüntüyle karşıladı.

Çatışmaların hemen son bulması çağrısında bulunan AB bakanları, masum sivillerin acı çekmesinin haklı gerekçesi bulunmadığını vurguladı.

Mısır'ın ve diğer arabulucu rolü üstlenenlerin ateşkes çabalarına destek veren AB bakanları, BM Genel Sekreteri'nin bölgedeki rolünü memnuniyetle karşıladı.

AB, Gazze Şeridi'nden İsrail'e düzenlenen füze saldırılarını şiddetle kınadı ve Hamas ile Gazze'deki diğer silahlı grupların saldırılara bir an evvel son vermesi çağrısında bulundu.

İsrail'in kendi halkını bu tür saldırılardan koruma hakkı bulunduğunu bildiren AB, bunu yaparken ölçülü hareket etmesi ve her zaman sivillerin korunmasını sağlaması gerektiğini vurguladı.

AB, tüm tarafların uluslararası insani hukuka bütünüyle saygı göstermesi gerektiğini de belirtti.

Mevcut durumun bir kez daha iki devletli çözüme gidilmesi gerektiğini gösterdiğini belirten AB, özellikle 14 Mayıs 2012'deki olmak üzere önceki konsey kararlarındaki Gazze'ye ilişkin tutumunu muhafaza ettiğini hatırlattı.

Öte yandan AB Dışişleri Bakanları, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin (DKC) doğusundaki Kuzey Kivu bölgesinde M23 hareketinin saldırılarını şiddetle kınadığını bildirdi.

Bakanlar, AB'nin ülkenin doğusundaki insani kriz ve güvenlik durumundan, durumun bölgedeki istikrarını etkilemesinden büyük endişe duyulduğunu dile getirdi.