AB mülteciler için Türkiye'ye 1 milyar euro verecek

Mülteci krizi gündemiyle toplanan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye yardım kararı çıktı. Olağanüstü zirvede liderler, 1.8 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'ye 1 milyar Euro verilmesi konusunda anlaştı.

Açıklamayı, AB Konseyi Başkani Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ortak basın toplantısında yaptı.

Tusk Türkiye, Lübnan ve Ürdün'e yapılan yardımların artırılması kararı alındığını ve işbirliği karşılığında daha fazla yardım sunulacağını kaydetti.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bir güvenli bölge talep ettiğini söyleyen Tusk, bu hususun kapsamlı bir şekilde ele alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker da, mülteci krizinin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdogan'ın 5 Ekim'de Brüksel'e yapacağı resmi ziyaret sırasında AB liderleri ile akşam yemeğinde görüşüleceğini söyledi.

120 bin mültecinin AB ülkelerine dağıtılması planına ise başta Slovakya olmak üzere bazı ülkeler destek vermedi.

Juncker yine de görüşmeleri mükemmel diye niteledi ve "Beklediğimden daha iyi bir atmosferde geçti" dedi.