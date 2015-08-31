AB, sığınmacılar için olağanüstü toplanıyor



AB dönem başkanlığını yürüten Lüksemburg'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, sığınmacı krizinin birlik üyesi ülkeler ve AB dışında şimdiye kadar görülmemiş boyutlara ulaştığı belirtildi.

14 Eylül'de toplanacak Adalet ve İçişleri Konseyi'nin mevcut durumu, yürürlükteki önlemleri ve alınabilecek muhtemel diğer önlemleri gözden geçireceği belirtildi.

Almanya, Fransa ve İngiltere istedi

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Fransız ve İngiliz meslektaşları Bernard Cazeneuve ve Theresa May adına dün ortak açıklama yapmış, sığınmacı politikası konusundaki acil önlemlerin ele alınacağı olağanüstü bir zirve düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Kararlar 8 Ekim'de resmiyet kazanacak

14 Eylül'deki toplantıda somut adımların kararlaştırılması ve bir sonraki resmi buluşmanın yapılacağı 8 Ekim'de de kararların resmiyet kazanması öngörülüyor. Almanya, Fransa ve İngiltere İçişleri Bakanları, AB düzeyinde "güvenli ülkelerin" tespit edilmesini talep ettiler. Mevcut uygulamada bu tanım ulusal düzeyde yapılıyor.

Kabul merkezleri için anlaştılar

De Maiziere, bunun yanı sıra İtalya ve Yunanistan'da sığınmacılar için kurulacak kabul merkezlerinin en geç bu yılın sonuna kadar hayata geçirilmesi konusunda da uzlaştıklarını belirtmişti. Almanya İçişleri Bakanı, "Daha fazla zaman kaybetmeme konusunda hem fikiriz. Güncel durum gecikmeden harekete geçmemizi ve Avrupa içinde dayanışma sergilememizi zorunlu kılıyor" ifadelerini kullanmıştı.