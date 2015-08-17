'AB, sığınmacı krizine 10 milyar euro ayırsın'



"Die Welt" gazetesinin sorularını yanıtlayan Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller, sığınmacıların kaçtığı ilk ülkeler olan komşularına maddi yardımın güçlü bir şekilde artırılması çağrısında bulundu. Bakan Müller, 10 milyar euroluk bir acil yardım programının hazırlanmasını talep etti.

"Yerinde çözemediğimiz sorunlar, kapımızın önüne gelecektir" uyarısında bulunan Gerd Müller, İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan en büyük sığınmacı krizinin üstesinden gelebilmek için AB'nin kalkınma politikalarında büyük bir atağa girişmesi gerektiğini savundu.

İlk durak Türkiye, Ürdün ve Lübnan

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) verilerine göre, evini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin 6,5 milyonu ülke içinde kaçacak yer ararken, 2 milyon 600 bin kişi bölge ülkelerine sığındı. Lübnan'a kaçanların sayısı 1 milyon 200 bini buluyor. Türkiye ve Ürdün, Suriyeli sığınmacıların geçtiği ülkelerin başında geliyor.

Merkel: 'Normal yoldan çözemeyiz'

Almanya Başbakanı Angela Merkel, sığınmacılarla ilgili politikaların AB üyesi ülkeler arasında daha iyi koordine edilmesi çağrısında bulundu. Merkel, "Sığınmacı sayısında muazzam bir artış var. Normal şekilde yaklaşacak olursak sorunu çözemeyiz" dedi.

Kos'taki sığınmacı krizi

Bu arada Yunan hükümeti Kos adasındaki sığınmacı krizini çözmek için harekete geçti. Sığınmacılar, Atina'nın adaya yolladığı 2 bin 500 kişi kapasiteli "Eleftherios Venizelos" yolcu gemisine dün yerleştirilmeye başlandı. Gemiye yalnızca Suriyeli sığınmacıların alınacağı açıklandı. Bunun üzerine Kos'ta bulunan diğer ülkelerden sığınmacılar tepki gösterdi.