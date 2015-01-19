AB sigara paketlerinde yer alan fotoğrafları değiştirdi

Avrupa Birliği (AB), sigara paketleri üzerinde yer alacak fotoğrafları değiştirdi. Birliğe dahil ülkeler, kan tüküren kadın, çeşitli uzuvlarını kaybeden insan, tütüne maruziyetten dolayı yoğun bakımda tedavisi yürütülen bebek ve çocuk fotoğraflarını paketler üzerinde kullanacak.

Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Bilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tütün ve tütün ürünlerinin kullanımının azaltılması için farkındalık artırıcı ve caydırıcı çeşitli yöntemlerin uygulandığını söyledi.

Bunlar arasında tütün ürünleri paketleri üzerinde yazılı ve fotoğraflı uyarıların yer almasının da bulunduğunu belirten Bilir, dünya genelinde kullanımı giderek artan bu uygulamanın, Türkiye'de de 2010'dan beri sürdürüldüğünü anlattı.

Tütün ürünleri paketlerinin üzerindeki yazılı ve resimli uyarıların, paketlerin toplam yüzeyinin yüzde 65'lik alanını kapsadığını dile getiren Bilir, "AB mevcut resimli uyarıları değiştirdi ve yeni resimleri yayınladı. AB'ye dahil ülkeler şimdi bu resimleri kullanmaya başlayacaklar" dedi.

Dünyada 77 ülke uyarı fotoları kullanıyor

Prof. Dr. Bilir, Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi'ne göre, tütün ürünleri paketleri üzerinde sigara kullanmanın olumsuz sonuçlarına işaret eden yazılı ve fotoğraflı uyarı mesajlarının yer alması gerektiğini vurguladı.

Şu anda dünyada 77 ülkenin, tütün ürünleri paketleri üzerine fotoğraflı uyarıları bastığını anlatan Bilir, şunları kaydetti:

"Ancak Dünya Sağlık Örgütü yazılı ve resimli uyarıların, paket yüzeyinin yüzde 65'ini kaplamasını önermektedir. Dünya Sağlık Örgütünün bu önerisini dünyada ancak 12 ülke karşılamaktadır. Türkiye'de bunu yerine getiren ülkeler arasında yer almaktadır.

Bir süreden beri 2010'da basılan resimleri değiştirmek için Avrupa Birliği tarafından hazırlanan resimlerin yayınlanmasını bekliyorduk. Yeni resimler öncekilere göre daha etkili görülüyor. Şimdi Tütün ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulunun bu konuyu gündemine alarak yeni resimleri belirlemesi ve tütün endüstrisini bu yönde bilgilendirmesi gerekiyor."

Örnek 12 ülke

Paketin yüzde 65'lik bölümün kaplayacak büyüklükte resimli uyarı basan 12 ülke şunlar:

"Tayland yüzde 85, Avustralya yüzde 82,5, Uruguay yüzde 80, Kanada, Brunei ve Nepal yüzde 75, Togo, Türkiye, Türkmenistan, Mauritus, Meksika ve Venezuella yüzde 65."

AB'nin tütün ürünlerinin paketleri üzerinde, kan tüküren kadın, çeşitli uzuvlarını kaybeden insan, tütüne maruziyetten yoğun bakımda tedavi gören bebek ve çocukların fotoğrafları yer alıyor.