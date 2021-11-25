AB, seyahat edeceklere 9 ay içinde 3. doz Covid-19 aşısı olma şartı koyuyor

Öte yandan AB, düzenli olarak seyahat kısıtlamalardan muaf tutulabilecek ülkeler listesini güncellemek yerine 'kişi temelli' bir sisteme geçmeyi planlıyor. 1 Mart 2022'den itibaren AB Dijital Sertifikası ya da AB'nin tanıdığı, tam aşılanmış ya da hastalığı atlatmış ve son dozun üzerinden 9 ay geçmeden 3. dozu olduklarını kanıtlayan diğer belgeler ile Birlik'e seyahat yapılabilecek. Bu kurallar, 6-17 yaş aralığı için de geçerli olacak. Ayrıca tüm uçuşlarda negatif PCR testi zorunluluğu aranacak.