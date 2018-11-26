"AB Sayıştay üyesi Bettina Jakobsen Türkiye'ye '1.1 milyar Euro'yu ne yaptınız?' diye soruyor?"

Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye Suriyeli mülteciler için gönderdiği para yardımı ile ilgili bir rapor kaleme alan Avrupa Sayıştay uzmanlarından Bettina Jakobsen Türkiye’nin göçmenlere harcanan 1,1 milyar euro tutarındaki paradan faydalananların listesini vermeyi reddettiğini bunun da, yardımın doğru bir şekilde kullanılmadığı yolundaki şüpheleri artırdığı uyarısında bulundu. Sözcü yazarı Necati Doğru, Avrupa Birliği'nin vatandaşlarından toplanan paralardan Türkiye'ye 1.1 milyar Euro (6 milyar 600 milyon TL) 'sığınmacılara dağıtsın' diye verildiğini kaydetti. Yazar, Avrupa Birliği Sayıştay üyesi Bettina Jakobsen'in Türkiye'ye "1.1 milyar Euro'yu ne yaptınız?" diye sorduğunu belirterek "Sayıştayların işi sormak, takip emek. Harcamaların içine hortumlama, hırsızlık, kirli savurganlık girip girmediğini denetlemek" dedi.

"Sayıştay'dan Sezgin Eren, Fikret Çöker, görevden alındı"

AB Sayıştay'ının takipte olduğunu kaydeden Necati Doğru, Türk Sayıştay'ının da belediyelerde büyük yolsuzluk ve usulsüzlüklerin olduğunu rapor ettiğini hatırlattı. Doğru, "Ancak takip etmiyor. Belki de ettirilmiyor. Önceki gün şöyle bir haber yayınlandı: İstanbul belediyelerinin denetlenmesinden sorumlu Sayıştay 15. Grup Başkanı Sezgin Eren, görevden alındı. Sezgin Eren'in görevden alınmasıyla ilgili açıklama yapılmadı. Daha önce de Sayıştay raporlarını hazırlayan, Denetim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fikret Çöker, apar topar görevinden alınmıştı" diye yazdı.

Necati Doğru'nun "Yakalayın kaçıyor!" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz