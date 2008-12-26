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Kültür-Sanat

AB sanal kütüphanesi yeniden açıldı

Geçen ay açılmasının ardından çöken, AB'nin dev sanal kütüphanesi 'Europeana' yeniden hizmete açıldı.

26 Aralık 2008 02:00

Geçen ay açılmasının hemen ardından çöken, Avrupa Birliği'nin dev sanal kütüphanesi Europeana yeniden okuyucuların hizmetinde.

Site hizmete girdiği 20 Kasım tarihinde, bir saat içerisinde 10 milyon sayfa tıklaması sonucunda çökmüştü. Web sitesinin kapasitesi talebi karşılamak için dört katına çıkarıldı; ancak ana sayfada bu test aşaması sürecinde işleyişin ideal olmayabileceğine dair bir uyarı bulunuyor.

BBC'de yer alan bilgilere göre, web sitesi AB sınırları dahilinde birden fazla dilde hizmet veriyor. Sanal kütüphane içerisinde 2 milyondan fazla kitap, harita, kayıt, fotoğraf, arşiv belgeleri, resim ve film bulunuyor. British Museum ve Paris'teki Louvre gibi Avrupa'nın önde gelen müzeleri de bu projeye katkıda bulundu. 2010'da sitenin tam faaliyete geçmesinden sonra, 10 milyon esere ev sahipliği yapacağı söyleniyor.

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