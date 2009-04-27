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Sağlık

AB sağlık bakanları olağanüstü toplanacak

AB, Meksika'da 100'den fazla kişinin ölümüne neden olduğu belirtilen domuz gribine karşı alınacak önlemleri görüşmek için sağlık bakanlarını mümkün ol

27 Nisan 2009 03:00

AB, Meksika'da 100'den fazla kişinin ölümüne neden olduğu belirtilen domuz gribine karşı alınacak önlemleri görüşmek için sağlık bakanlarını mümkün olan en kısa zamanda olağanüstü toplantıya çağırdı.

AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, domuz gribi salgınını Dünya Sağlık Örgütü ve üye ülkelerle koordinasyon içinde yakından izlediklerini kaydederek, uzmanların önerisi doğrultusunda somut önlemler alacaklarını bildirdi.

Lüksemburg'daki AB dışişleri bakanları toplantısına katılan AB Komisyonunun sağlıktan sorumlu üyesi Androulla Vassiliou'nun da domuz gribi salgınıyla ilgili detaylı açıklama yapacağı belirtildi.

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