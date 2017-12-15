AB Rusya'ya yaptırımların süresini uzattı

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesi sırasında Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, AB'nin Ukrayna ihtilafı nedeniyle Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini uzatma kararı aldığını açıkladı. Tusk, liderlerin yaptırımların uzatılması konusunda uzlaştığını duyurdu. Karara, Ukrayna'daki barış süreci konusunda 'yetersiz adımlar atılması' gerekçe gösterildi.

AB 2014'te Malezya Havayolları'na ait Kuala Lumpur seferini yapan yolcu uçağının Ukrayna'nın Rusya sınırında düşürülmesi sonrası Rusya'ya yaptırım uygulamaya başlamıştı. Rus şirketler için milyarlarca euroluk kayıp anlamına gelen yaptırımların süresi geçen yıl 31 Ocak 2018'e kadar uzatılmıştı. AB'nin son kararıyla birlikte yaptırımlar altı ay daha yürürlükte kalacak.

AB, 2016 yılında ticaret ve yatırımları kapsayan yaptırımların Minsk Barış Anlaşması'ndaki koşulların yerine getirilmesi durumunda kaldırılmasını kararlaştırmıştı. Ancak AB liderlerine göre, bu koşullar henüz yerine getirilmiş değil.

AB liderleri, yaptırımlar aracılığıyla Rus lider Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı gruplar üzerindeki nüfuzunu kullanarak ihtilafın sonlandırılması için devreye girmesini sağlamaya çalışıyor.

Yaptırımların 'haksız' olduğunu savunan Rus yönetimi ise cevaben Batılı ülkelerden meyve ve et ithalatına son vermişti.

dpa/DW/BÖ/AÜ

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