AB, Rusya’ya karşı yaptırımları uzatacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 13 Aralık (DHA) - AB Konseyi Başkanı Donald Tusk AB liderlerinin 14 Aralık tarihinde yapılacak zirvede Rusya’ya uygulanan yaptırımların uzatılması açısından Minsk antlaşmasının yerine getirilmesini değerlendireceklerini söyledi.

Rus haber ajansı RİA Novosti’de yer alan haberde, zirve sonucunda yaptırımların hiç değişmeden altı aylığına uzatılmasının beklendiği kaydedildi.

Konsey basın servisinden yapılan ve zirve gündemini içeren açıklamada, ”Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuele Macron Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımların uzatılması amacıyla Minsk antlaşmasının yerine getirildiğine dair rapor tutacaklar” denildi.