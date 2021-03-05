AB, Rusya'nın Sputnik-V aşısı için onay sürecini başlattı

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Avrupa Birliği, Rusya'nın geliştirdiği Sputnik-V Koronavirüs aşısıyla ilgili klinik deneme vakalarını incelemeye başladı. Bu, aşının 27 ülkelik blokta kullanılması için gereken onaya giden süreçte ilk adım olabilir.

Avrupa İlaç Kurumu (EMA), perşembe günü hızlı inceleme adı verilen süreci başlattı. Bu süreçte Sputnik-V'nin güvenliği ve etkisiyle ilgili daha önce yayımlanmış raporlar incelenecek. Eğer veriler uygun bulunursa EMA, Rusya'nın aşıya onayı için başvurda bulunmasına izin verecek.

AB, inceleme sürecinin başında, "Eldeki çalışmalar Sputnik-V'nin antikor üretimini tetiklediğini ve Covid-19'a karşı koruma sağlayabileceğini gösteriyor" dedi.

Rusya, bir süredir AB'nin Sputnik-V'yi onaylaması için lobicilik yapıyordu. AB üyesi ülkeler Slovakya ve Macaristan, EMA'nın tavsiyelerinin dışına çıkıp Sputnik-V aşı siparişlerini teslim almışlardı.

Lancet'te yayımlanan üçüncü faz çalışmalarına göre Sputnik-V, Koronavirüs'e karşı %91.6 etkili.