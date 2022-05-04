AB, Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'e yaptırım planlıyor

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını desteklediği gerekçesiyle Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill'i yaptırım listesine almaya hazırlanıyor.

AB'nin Rusya'ya karşı hazırladığı 6. yaptırım paketine Patrik Kirill'i de alacağına yönelik bilgiler Batı basınına sızdı. AB Dış İlişkiler Servisinin hazırladığı yaptırım metninde Patrik Kirill "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını destekleyen en önde gelen kişiler" arasında gösterildi.

Patrik Kirill ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna konusundaki söylemini güçlendiren önemli bir aktör olarak değerlendirildi. Buna örnek olarak Kirill'in düzenlediği ayinlerde savaşı destekleyen konuşmaları örnek olarak verildi.

Patrik Kirill, Putin'in uzun zamandır en önemli destekçileri arasında gösteriliyor.

AB'nin 6. yaptırım paketinde Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanması, Rusya'nın büyük bankalarından Sberbank dahil bazı bankaların SWIFT sisteminden çıkarılması, bazı Rus medya kuruluşlarına yasak getirilmesi gibi tedbirler bulunduğu belirtiliyor.