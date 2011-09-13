'AB Rumlara 'akıllı ol' diyebilir'

T24 - Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Selim Kuneralp, Doğu Akdeniz'deki enerji geriliminde AB'nin Rumlara ''akıllı ol'' diyebilmesi gerektiğini söyledi.



EUObserver'a konuşan Kuneralp, ''Bu kaynaklar (petrol ve doğalgaz) adadaki her iki topluma ait. (Bunların nasıl paylaşılacağıyla ilgili bir anlaşmaya varılıncaya dek) sondajların başlamasını son derece yersiz buluyoruz'' ifadesini kullandı.



Büyükelçi Kuneralp, AB'nin tartışmalı sularda sondaj yaparak gerginliği artıran Rumlara aksi yönde tavsiyede bulunmasında fayda olduğunu belirterek ''AB Kıbrıslı Rumlara akıllı olmaları gerektiğini söyleyebilir'' dedi.



Kuneralp, Rum yönetiminin adanın güneyindeki Blok 12 adlı 6 bin kilometrekarelik Akdeniz sahasında sondaj yapması için kiraladığı Amerikan enerji şirketi Noble'ın çalışmalara başlaması halinde Türkiye'nin donanmasını kullanıp kullanmayacağının sorulması üzerine, ''Umarım Rumlar mantıklı davranır ve o noktaya gelinmez. Savaş gemilerinden bahsetmiyorum. Bence sağduyunun galip geleceğini ummak daha iyi'' diye konuştu.



AB Daimi Temsilcisi Kuneralp, Kıbrıs Rum kesiminin gelecek yılın ikinci yarısındaki dönem başkanlığı sırasında Türkiye'nin AB toplantılarına katılmayarak ilişkileri donduracağını tekrarladı.



Kıbrıs Rum yönetimi, Blok 12 sahasında Noble'ın İsrailli ortakları Delek Drilling ve Avner ile birlikte planlandığı gibi bu ay içinde sondaj hazırlıklarına başlayacağını açıklamıştı.



AB Komisyonu, geçen hafta yaptığı açıklamada, Kıbrıs Rum kesiminin tek yanlı olarak Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz arama ve çıkarma çalışmalarının yol açtığı gerginlikte Türkiye'nin tehditten kaçınmasını istemişti.



AB Komisyonu'nun genişleme ve komşuluk politikasından sorumlu üyesi Stefan Füle'nin basın ofisinden yapılan açıklamada, ''AB Türkiye'yi iyi komşuluk ilişkilerini ve sınır anlaşmazlıklarının barışçıl çözümünü olumsuz etkileyecek her türlü tehditten, sürtüşme ve eylemden kaçınmaya teşvik eder'' denilmişti.



Açıklamada, AB'nin ''bu hedefe yardımcı olmayan açıklamaları üzüntüyle karşıladığı'' dile getirilerek, Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkileri bağlamındaki taahhütlerinin izlenmeye devam edileceği bildirilmişti.



Türkiye'nin, Kıbrıs Rum kesimi dahil AB üyeleriyle ilişkilerini normalleştirme yolunda ilerleme sağlanmasının öneminin vurgulandığı açıklamada, tüm AB üyelerinin BM Deniz Hukuku Sözleşmesi dahil uluslararası hukuka ve AB müktesebatına uygun ikili anlaşmalar imzalama hakkına sahip oldukları ileri sürülmüştü.



Bu arada Büyükelçi Kuneralp, EUObserver'a verdiği mülakatta, İsrail'in Gazze blokajıyla ilgili ''Bildiğim kadarıyla yeni bir filo gönderme planı mevcut değil. Ama Gazze'ye blokaj sürerse yeni filo konuşulmaya başlanır'' dedi.



Kuneralp, ''Geçen yıl yaşananların tekrarlamasına müsaade etmeyeceğiz, bir tür askeri eskort olabilir. Ama henüz o noktada değiliz'' ifadesini kullandı.





