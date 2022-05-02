AB: Ruble ile Rus gazı ödemesi yapılmadı

Rus gazına ruble ile ödeme tartışmaları devam ederken, Avrupa Birliği (AB) kanadından yeni bir açıklama geldi.

Bloomberg HT'nin haberine göre Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson herhangi bir Avrupalı şirketin, Moskova yönetiminin gaz ödemelerinin ruble ile yapılması talebinin ardından, ruble ile ödeme yapıldığına ilişkin bir bilgi gelmediğini belirtti.

Simson açıklamayı Avrupa Birliği enerji bakanlarının toplantısı öncesinde yaptı.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck konu hakkında, "Ödemeler euro olarak yapılacak ve ardından Gazprombank tarafından “K Hesabı” olarak adlandırılan hesaba aktarılacak. Bizim izlediğimiz yol bu, Avrupa'nın bize gösterdiği yol bu, yaptırımlarla uyumlu olan yol da bu" açıklamasında bulunmuştu.

Almanya Ekonomi Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi Jens Südekum ise, teknik ödeme sürecinin tamamen Gazprom'da gerçekleşebileceğini savunarak “Uniper, her zamanki gibi euro olarak ödeme yapar. Gazprombank'a bunları mevcut kur üzerinden rubleye çevirmesi ve yine Gazprombank'ın elinde bulunan yeni bir ruble hesabına yatırması talimatını verir. Böylece tüm taraflar istediğini alır. Uniper eskisi gibi euro ödemiş, Gazprom da ruble almış olduğunu iddia edebilir" ifadelerini kullanmıştı.