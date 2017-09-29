AB reformlarına Merkel'den destek

Almanya Başbakanı Angela Merkel Estonya'nın başkenti Tallinn'deki Avrupa Birliği (AB) reformlarını prensip olarak desteklediğini açıkladı. "AB'nin yeni bir zemine oturtulup başarılı olması gerektiğine" işaret eden Merkel Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un reform önerilerine de atıfta bulundu. Macron Salı günü yaptığı konuşmada AB'nin tepeden tırnağa yenilenmesini önermiş ve 2024 yılına kadar uzanan bir yol haritası sunmuştu. Macron AB'nin ortak bütçe uygulamasına geçmesinden ve Euro bölgesi maliye bakanlığının ihdas edilmesinden yana olduğunu söylemişti. Fransa Cumhurbaşkanından iki hafta önce de AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker kendi reform önerilerini açıklamıştı.

Almanya Başbakanı Merkel'in nasıl pozisyon alacağı ve Fransa ile birlikte mi hareket edeceği merak konusu. AB devlet ve hükümet başkanlarının Tallinn'deki buluşmasının ilk gününde reform önerileri gündemi oluşturdu. Zirvenin ikinci gününde hızlı internet şebekesinin genişletilmesi, şirket ve kurumlarda dijitalleşmeye öncelik verilmesi ve siber casuslukla mücadele konuları ele alınacak.

Angela Merkel büyük toplantıdan önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile özel olarak görüştü. Fransa ile aralarında kapsamlı görüş birliği olduğunu belirten Merkel ‘Macron'un ilkesel konuşmasının Fransa ile Almanya arasındaki yoğun işbirliğinin sürdürülmesine zemin oluşturduğunu' söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı'nın ortak savunma ve göç politikalarıyla ilgili önerilerini son derece olumlu bulduğunu açıklayan Angela Merkel "AB'nin ortak iltica politikasına geçmesi ve dış politikada da daha aktif olması gerektiğini" vurguladı. Merkel Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un işletme vergileriyle iflas hukukunun uyumlaştırılması şeklindeki önerisine katıldığını ve bu konuların yeni Alman hükümetini kurma görüşmelerine de dâhil edileceğini söyledi.

Zirveden somut kararlar çıkmadı

Fransız heyetinden yapılan Berlin'deki koalisyon görüşmeleriyle ilgili açıklamada Emmanuel Macron'un Almanya'da yeni hükümetin göreve başlamasını beklemek istemediği belirtildi. Angela Merkel de reform tasarılarıyla ilgili istişarelere bir an önce başlanmasından yana olduğunu söyledi.

Muhtemel koalisyon ortakları Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin Avrupa politikasındaki farklı tutumlarının koalisyon görüşmelerini zorlaştırabileceği belirtiliyor. Hür Demokratlar Macron'un Euro bölgesindeki reformlarla ilgili önerilerini kuşkuyla karşılıyor. Yeşillerin eş başkanı Cem Özdemir ise partisinin Macron'un fikirlerine katıldığını ve "Avrupa projesine yeniden itici güç kazandırmak gerektiğini" söyledi.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn "Avrupa'da Almanya'dan da pişmanlık değil AB'nin geleceğine ışık tutan bir konuşma beklendiğini" belirtti.

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni Çarşamba günü Macron'un reform önerilerini desteklediğini açıklamıştı. Gentiloni "azim gösterme zamanının geldiğini ve İtalya'nın Fransa Cumhurbaşkanı tarafından yapılan birçok öneriye katıldığını" söylemişti.

Dijitalleşme ve siber saldırılarla mücadele konularının ele alınacağı AB devlet ve hükümet başkanları zirvesinin ikinci gününde Britanya'nın AB'den ayrılma süreci ile Türkiye ile AB ülkeleri arasındaki gerginliğin de görüşülmesi bekleniyor.

DW, dpa/AG. BÖ

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