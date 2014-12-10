AB raporun yayınlanmasından memnun



Avrupa Birliği'nin Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin sözcüsü, Brüksel'deki açıklamasında, CIA'in tartışmalı pratiklerine ilişkin raporun yayınlanmasının olumlu bir adım olduğunu söyledi. Sözcü, raporun ABD'nin insan hakları ihlallerine ilişkin ortaya pek çok soru attığını vurguladı. Sözcü, AB'nin her tür işkence ve kötü muamelenin karşısında olduğunun da altını çizdi. Amerikan Senatosu'nun İstihbarat Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, 11 Eylül saldırılarından sonra CIA ajanlarının kullandığı yöntemlerin ayrıntıları gün yüzüne çıkmıştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de, “O dönemde İslamcı terörle mücadelede doğru olduğu düşünülenler ve yapılanlar kabul edilemez, ağır bir hataydı” dedi. Bakan, Bild gazetesine verdiği demeçte, “Özgürlükçü, demokratik değerlerimizin bu kadar ağır bir şekilde ihlali tekerrür etmemelidir” dedi.

‘Sorumlular cezalandırılmalı'

“The Torture Report” adındaki raporun yayınlanmasının ardından, Birleşmiş Milletler ve insan hakları örgütleri, sorumluların yargılanmasını ve cezalandırılmasını talep etti. BM İnsan Hakları ve Terörle Mücadele Özel Raportörü Ben Emmerson, sorumluların hesap vermesi gerektiğini söyledi. Raportör, raporun uluslararası toplumun, Bush yönetimi sırasında “sistematik suçlar işlendiği ve uluslararası insan hakları yasalarının ihlal edildiği” yönündeki şüphelerini doğruladığını belirtti.

Rapora göre, 180 saate kadar uykusuz bırakma, mahkumda boğuluyormuş hissi yaratan Waterboarding yöntemi, mahkumun infaz edileceğine inandırılması, açlık grevindeki mahkumların tıbbî gereklilik olmadığı halde makattan zorla beslenmesi, zorla buzlu suya sokma, duvara çarpma, karanlık ve çok yüksek sesli müzik çalınan hücrelerde tecrit, CIA'in uyguladığı yöntemler arasında bulunuyor.