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Dünya

AB Raportörü Piri: Üniversitelerinizde bin tane terörist akademisyen olduğunu sanmıyorum

"Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriyi imzalayan 33 akademisyen gözaltına alınmıştı

21 Ocak 2016 11:06

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, bildiri yayınlayan akademisyenlerin gözaltına alınmasını hakkında "Üniversitelerinizde bin tane terörist ya da terörü destekleyen akademisyen olduğunu sanmıyorum" dedi.

CNN Türk'ten Büşra Aslantaş'ın haberine göre; Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, dün Strasbourg'da bazı açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin teröre karşı mücadele vermesinin sorgulanamayacağını ancak ortaya çıkan tablo için çok endişeli olduğunu belirten Piri, akademisyenlerin gözaltına alınması hakkında "Hükümet yetkilisi ya da siyasetçi olarak bu görüşe katılmasanız bile doğru olduğunu düşündüğünüz şeyi söylemek akademik özgürlüktür. Üniversitelerinizde bin tane terörist ya da terörü destekleyen akademisyen olduğunu sanmıyorum" dedi.

Piri önümüzdeki aylarda komisyona gönderilecek Türkiye raporu ve "objektif olmazsa geri göndeririz" diyen AB Bakanı Bozkır'ın açıklaması ile ilgili olarak da, "Raporda benim kişisel görüşlerim değil parlamentonun görüşleri yazacak. Ben daha önce de olduğu gibi objektif bir rapor hazırlayacağım" ifadelerini kullandı.

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