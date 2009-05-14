AB Proje Atölyeleri Ege turu başladı

Ege Fikir Önderleri AB Eğitimleri Programı'nın Ege Bölgesinde düzenleyeceği "Bölgesel Kalkınmada Yenilikçi Proje Arayışları" konulu toplantı Manisa'da başladı.



Yapılan açıklamaya göre, Manisa Valiliği himayesinde, Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD) tarafından Manisa Valiliği AB Koordinasyon Birimi, Manisa Belediyesi, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Celal Bayar Üniversitesi ve sivil toplum kuruluşları işbirliği ile düzenlenen toplantıda konuşan Ege Fikir Önderleri AB Eğitimleri Program Koordinatörü Arzu Amirak, eğitim programının 2005 yılından bu yana sürdürüldüğünü belirtti.



Beşinci yılına giren programın, AB hibe fonlarından yararlanılabilecek projeler üretme boyutuna ulaştığını dile getiren Amirak, "Hedefimiz teoriden pratiğe giden, uygulamaya dönüşebilecek proje fikirlerinin oluşması. Bu yüzden bu yıl projenin tanımını Projem, Bölgem İçin söylemiyle yapıyoruz" ifadelerini kullandı.



Ege Bölgesi illerinin tamamında uygulanacak olan programda bu yıl önceliği Manisa'nın aldığını bildiren ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sıtkı Şükürer ise, Manisa'da başlattıkları ve Ege'nin 8 ilinde daha tekrarlayacakları 2 günlük programla, AB fon fırsatlarıyla yenilikçi fikirleri buluşturmak istediklerini vurguladı.



Şükürer, şöyle devam etti:



"Amacımız, AB üyelik sürecinde bölge illerimizin fonlardan yararlanma konusunda farkındalıklarını artırmak ve fırsatlardan haberdar ederek, illerin kalkınması için yenilikçi proje fikirlerinin ortaya çıkmasını ve uygulamalı oturumlarla projelendirilmesini teşvik etmek. Bunu Ege Bölgesi için büyük önem taşıyan, önümüzdeki yıllarda yeni fırsatları beraberinde getirecek Tarım ve Kırsal Kalkınma alanına odaklanarak gerçekleştireceğiz."



Toplantılarda ağırlıklı sektör tarım



Birinci günün ilk oturumunda, Manisa Vali Yardımcısı Kadri Canan "Geçmişten Bugüne Manisa'daki Kalkınma Çabaları ve Projeler" konulu bir sunum gerçekleştirdi.



İkinci oturumda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi AB Ekonomik ve Teknik İlişkiler Şube Müdürü Dr. Ayşegül Akın, "AB Tarım Mevzuatı Müzakere Süreci ve Sektöre Yansımaları" hakkında bilgiler verdi.



AB Genel Sekreterliği Tarım ve Balıkçılık Daire Başkanı Fatma Can Sağlık ise, "Tarım ve Kırsal Kalkınma" ile diğer konularda illerin kullanabileceği fon ve destekler konusuna açıklık getirdi.



"AB projelerinin nasıl geliştirilip hazırlanacağına ilişkin bilgilendirme" oturumunun ardından proje fikri geliştirme çalışmaları gerçekleştirilecek.



Atölye çalışmaları, ulaşılan sonuçların il yöneticilerinin de katılımıyla değerlendirileceği özel oturum ile sona erecek.

