AB, Polonya'nın oy hakkını elinden alabilecek Madde 7'yi işleme koydu

Avrupa Komisyonu, yargının bağımsızlığına müdahale edildiği gerekçesiyle Polonya'nın AB'deki oy haklarını durdurabilecek maddeyi işleme koydu.

Komisyon'dan yapılan açıklamada, "Polonya'nın hukukun üstünlüğüne karşı müdahale riski olduğu sonucuna varıldı. Bu sadece Polonya ile ilgili değil bir bütün olarak tüm Avrupa ile ilgili" denildi.

Daha önce hiç işleme koyulmayan "Madde 7" Avrupa Birliği ve Polonya arasında iki yıldır devam eden tartışmalar sırasında sıkça dile getirilmişti.

Kararla ilgili açıklama yapan Komisyon'un birinci başkan yardımcısı Francs Timmermans, "Bugün büyük üzüntüyle Madde 7'yi işleme koyduğumuzu açıklıyoruz. Ancak ortada olan gerçekler bize başka seçenek bırakmadı." dedi.

Polonya'da iktidarda olan Adalet ve Hukuk partisi sözcüsü Beata Mazurek ise kararın Müslüman göçmenlerin kabulünün reddi ile ilişkili olabileceğini söyledi.

Mazurek, "Bu muhalefet partisinin Polonya'yı AB'ye şikayet etmesi kaynaklı olabileceği gibi Varşova'nın Müslüman göçmenleri kabul etmeyi reddetmesinin de sonucu olabilir" dedi.

Eski Başbakan Beata Szydlo ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Ben bağımsız devletlerin, Avrupa bağımsız devletlerden oluşan bir Avrupa olmalı, kendi yargı sistemlerinde reform yapabilme hakları olması gerektiğine inanıyorum" dedi.

Avrupa Konseyi'nin Polonyalı başkanı Donald Tusk ise ülke medyasına, "Polonya bugün Avrupa'nın bu bölgesinde parçalanan bir güç olarak değerlendiriliyor. Tam olarak bu nedenle bu yıkıma son verilmesi gerekiyor" dedi.

Tusk, yaptırımların yakın bir zamada uygulamaya konulmasını beklemediğini de açıkladı.

Bir üye üllkenin oy haklarının elinden alınmasını düzenleyen Madde 7'nin uygulanabilmesi için ise tüm üye ülkelerin oy birliği gerekiyor.

Ancak geçmişte Polonya'nın böyle bir yaptırımla karşı karşıya olması durumunda "veto desteği" vereceklerini açıklayan Macaristan cephesinden de karar sonrası Polonya'ya destek mesajı geldi.

Macaristan Başbakan Yardımcısı Zsolt Semjen, kararı çifte standart olarak değerlendirdi:

"Avrupa Komisyonu, Avrupa değerlerine aykırı hareket ediyor. Polonya ve Macaristan dostluğu bize bu komiye kararına her aşamada karşı koyma sorumluluğu veriyor"

Bu açıklama üzerine bir gazetecinin, "Bu Macaristan'ın kararaı veto edeceği anlamına mı geliyor" şeklindeki sorusuna Semjen, "Evet" yanıtını verdi.