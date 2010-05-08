AB piyasalara direnme kararı aldı

T24 - Yunanistan'da başlayarak Portekiz, İrlanda ve İspanya gibi yüksek bütçe açığına sahip ülkelere yayılma belirtileri gösteren borç krizinden alınacak dersleri konuşmak için toplanan Euro Bölgesi liderleri, borçlanma faizini yükselten piyasalara direnme kararı aldı.



AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, 3 saat sürmesi öngörülürken iki katına uzayan olağanüstü Euro Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, 16 Euro ülkesinin imzaladığı ortak bildiriyi okudu.



"Euro bölgesinin istikrarı, birliği ve bütünlüğüne bağlılığımızı tekrar vurguluyoruz. Euro bölgesinin tüm kurumları, AB Konseyi, AB Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası yanında Euro bölgesinin tüm üyeleri, Euro bölgesinin istikrarını güvenceye almayak için eldeki tüm araçları kullanmakta uzlaştılar" diyen Van Rompuy, üye ülkelerin, bütçe açıklarını daha hızlı indirmek için çaba göstermeyi taahhüt ettiğini aktardı.



Piyasalar açılmadan yeni önlemler alınması gerektiği konusunda görüş birliği sağlayan liderler, Yunanistan gibi, piyasalardan borçlanma imkanı kalmayan Euro ülkelerini kurtarmak için kurulacak Avrupa İstikrar Mekanizması'nı onaylamaları için AB ekonomi ve maliye bakanlarını yarın olağanüstü toplantıya çağırdı.



Ekonomi politikalarını AB ile koordinasyon içinde yürütmeyi kabul eden Euro ülkeleri, mali piyasalarında spekülasyonu önleyecek düzenlemeleri en kısa sürede hayata geçirme konusunda anlaştı.





Piyasalar yatışmadı



Yunanistan'ı kurtarma paketine 22,4 milyar euro'yla en büyük katkıyı yapan Almanya'nın zirve öncesinde paketi parlamentoda onaylaması, piyasaları yatıştırmaya yetmedi.



110 milyar euro'luk paketi yetersiz ve yüzde 5 civarındaki faiz oranını yüksek bulan ve Yunanistan'ın uzun vadede borçlarını çeviremeyeceğini düşünen piyasalar, Euro Bölgesi'nin yüksek bütçe açığına sahip Portekiz, İspanya ve İrlanda gibi üyelerinin de aynı örneği izlemesinden endişe ediyor.



Uluslararası piyasalarda söz konusu ülkelerin tahvilleri, son 13 yılın en yüksek faiz oranıyla işlem görüyor. Gösterge niteliğindeki 10 yıl vadeli Almanya tahvillerine kıyasla Yunanistan kağıtlarının faiz oranı yüzde 9, Portekiz kağıtlarının faiz oranı yüzde 3,8, İrlanda kağıtlarının faiz oranı yüzde 3,2 ve İspanya kağıtlarının faiz oranı yüzde 1,7 daha yüksek düzeyde bulunuyor.



Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, zirve öncesinde yayımlanan ortak mektuplarında, "Sadece krizin icabına bakmak yeterli değil. Bu tür krizlerin tekrarlamaması için daha ileri giderek zorunlu tüm dersleri ve önlemleri almamız gerekli" dedi.



Piyasalar, ABD ve İngiltere örneğindeki gibi Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) tahvil piyasasına girmesini istiyor. Enflasyonla mücadeleden taviz vermek istemeyen AMB ise bu yöndeki çağrılara direniyor.



AB Komisyonu'nun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu Üyesi Olli Rehn, bugün bir Finlandiya dergisinde yayımlanan makalesinde Yunanistan'ın iflasının 2008'de iflas eden ABD'li yatırım bankası Lehman Brothers'la aynı etkiler doğuracağı uyarısında bulundu.



Rehn, Lehman Brothers'ın iflasını engellemek için fazla bir şey yapmayan ABD yönetimini, küresel finans sistemini felce uğratmakla ve bunun sonucunda 1930'lardan bu yana dünya ekonomisinde en büyük durgunluğa neden olmakla suçlayarak "Yunanistan'ın iflası halinde sonuçlar eğer daha kötü olmayacaksa benzer olacak" dedi.







