AB:  PESCO taahhütleri tam olarak yerine getirilmeli

Hilal Sarı / İstanbul, 29 Haziran (DHA) – Avrupalı liderler, Brüksel’de birçok alanda kararların alındığı zirvede Avrupa Birliği\'nin (AB) 23 üyesi savunma alanında daha sıkı işbirliği ve koordinasyon için oluşturduğu Kalıcı Yapılandırılmış İşbirliği Savunma Anlaşması (PESCO) taahhütlerinin tam olarak uygulanması çağrısı yaptı.

Avrupa Birliği liderleri, Brüksel’de Perşembe günü başlayan ve bugün de devam eden zirvede aralarında sığınmacı sorunu, güvenlik ve ticaret savaşı konularının da olduğu bazı önemli başlıklar üzerinde önemli kararlar aldı.

Avrupa Konseyi’nden yapılan yazılı açıklamada toplantıda üzerinde anlaşılan konulara ilişkin detaylı bilgi verildi.

Belgede beş ana başlık yer alıyor;

- Sığınmacılar ve göç

- Güvenlik ve savunma

- İstihdam, büyüme ve rekabet gücü

- İnovasyon ve dijital

- Diğer konular

Güvenlik ve savunma konusunda AB’nin dış sınırlarının daha etkin kontrolüne ilişkin bazı kararların yer aldığı açıklamada AB’nin NATO’su olarak da anılan PESCO’nun önemine vurgu yapıldı ve konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“Avrupa kendi güvenliğini sağlamak ve bölgenin güvenlik ve savunması için daha güvenilir bir aktör ve işbirliği ortağı olmak için daha fazla sorumluluk almalıdır.

“Birlik bu yüzden Avrupa savunmasını güçlendirecek adımlar atacak, savunma yatırımlarını artıracak, kalkınma ve operasyonel hazır olma yetkinliklerini geliştirecektir.

“Bu girişimler stratejik özerkliği geliştirmekle beraber NATO faaliyetlerinin uygulanması ve güçlendirilmesine de yardımcı olur.

“AB bir kez daha PESCO taahhütlerinin tam olarak yerine getirilmesi için çağrı yapıyor.

“Kasım 2018’de de bir dizi proje duyurulacak.

“AB Konseyi üçüncü ülkelerin PESCO projelerine katılımı konusunda koşulları netleştirecek.

“PESCO ve AB-NATO işbirliği desteklenecek.

“AB üyeleri 2024 yılına kadar askeri mobilite konusunda kanun ve düzenlemelerini AB askeri mobilite Eylem Planı’na uygun hale getirecek.

“Tüm bu faaliyetler Komisyon ve Yüksek Temsilcilik tarafından 2019 bahar aylarından itibaren denetlenecek.

“Avrupa Savunma Sanayi Kalkınma Programı’nın hızla uygulanması çağrısı yapıyoruz.