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Dünya

AB Paris Anlaşması ile ilgili yeni hedefler belirledi

Hilal Sarı /  İstanbul, 11 Ekim (DHA) –  Avrupa Konseyi 6-17 Kasım 2017 tarihlerinde Bonn’da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği 23

11 Ekim 2017 10:55

Hilal Sarı /  İstanbul, 11 Ekim (DHA) –  Avrupa Konseyi 6-17 Kasım 2017 tarihlerinde Bonn’da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği 23. Taraflar Konferansı (COP23) öncesinde bazı yeni hedefler belirledi.
AB ve üye devletleri ABD Başkanı Donald Trump’ın Paris Anlaşması’ndan çıkmak istediğini dile getirdiği bir dönemde gelecek yıllarda iklim değişikliğiyle mücadeleye ayırdıkları kamu kaynaklarını artırma sözü verdi. Bu kurallar Avrupa Birliği’nin müzakerecileri için iklim değişikliğinin finansal endişeleri konusunda bağlayıcı olacak. Bonn konferansı Aralık 2015’te Paris’te gerçekleşen COP21’de ulaşılan küresel anlaşmanın devamı niteliğinde.
Hedefler arasında daha geniş yelpazede katılım sağlanması, gelişmiş ülkelerin hedeflerini tutturması konusunda çağrı yapmak ve özel sektör finansmanını da seferber etmek yer alıyor.

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