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Ekonomi

AB otomobillerdeki emisyonu 2030'a kadar yüzde 37.5 azaltacak

İstanbul, 18 Aralık (DHA) - Avrupa Birliği, dün yapılan müzakerelerin ardından otomobil ve minibüslerdeki karbon dioksit salınımın kesin şekilde azaltılması üzerinde anlaşmaya vardı

18 Aralık 2018 14:00

İstanbul, 18 Aralık (DHA) - Avrupa Birliği, dün yapılan müzakerelerin ardından otomobil ve minibüslerdeki karbon dioksit salınımın kesin şekilde azaltılması üzerinde anlaşmaya vardı.
AB Komisyonu\'nun enerjiden sorumlu üyesi Miguel Arias Canete\'nin Twitter üzerinden verdiği bilgiye göre, AB üyeleri, otomobillerde karbon dioksit salınımını 2030\'a kadar yüzde 37.5 azaltılmasını kabul  ettiler. Minibüslerin karbon dioksit salınımları da 2030\'a kadar yüzde 31 azaltılacak.
AB Komisyonu, araçlarda karbon salınımının 2030\'a kadar 2021 düzeyine göre yüzde 30 azaltılmasını önermiş, Avrupa Parlamentosu üyeleri Ekim ayında yaptıkları oylamada bu oranı yüzde 40 olarak kabul  etmişlerdi. Kararların yürürlüğe girmesi için, Avrupa parlamentosu ve AB Konseyi\'nde onaylanmaları gerekiyor.
 

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