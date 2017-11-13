AB ortak ordusu için 23 üyeden imza

Avrupa Birliği'nin (AB) 23 üyesi, savunma alanında işbirliğini daimi hale getirmeyi öngören Yapılandırılmış Daimi İşbirliği'nin (PESCO) kurulması için ortak bildiriye imza attı.



AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, 23 üyenin PESCO için ortak bildiriye imza attığı, bildirinin AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Konseyi'ne iletildiği kaydedildi.



Ortak bildirinin imzalanmasının, PESCO'nun kurulumu için ilk resmi adım olarak nitelendirildiği açıklamada, ilk olarak Lizbon Anlaşması'nda yer alan daimi iş birliği yapısının AB üye ülkelerinin güvenlik ve savunma alanında birlikte çalışmasına imkan tanıyacağı belirtildi.



Daimi savunma işbirliği çerçevesinde isteyen ve kabiliyeti olan üye ülkelerin ortaklaşa savunma yeteneklerini geliştirebileceği bildirilen açıklamada, bu ülkelerin ortak projelere yatırım yapabileceği, ordularının gelişimine katkıda bulunabileceği ifade edildi.

Bildiriye imza atan ülkeler

Açıklamada, ortak bildiriye imza atan ülkeler Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya ve İsveç olarak sıralandı.



Bu etapta PESCO'ya katılmayan ülkelerin ileride katılma ihtimalinin açık tutulduğu aktarıldı.

"Amaç AB topraklarını ve vatandaşları korumak"

PESCO'nun savunmaya ilişkin yatırımların düzenlenmesi için bağlayıcı ve kapsayıcı bir hukuki çerçeve olduğu belirtilen açıklamada, amacının "AB toprakları ve vatandaşlarını korumak" olduğu bildirildi.

Açıklamada, üye ülkelerin bu çerçevede savunma bütçelerini arttırmayı teyit ettiği duyuruldu.

Mogherini: Savunma için yeni bir sayfa

AB Dış İlişkiler Konseyi'nin başkanlığını yapan Mogherini, konuya ilişkin açıklamasında, "Bugün Avrupa savunması için yeni bir sayfa açıyoruz" dedi.



Avrupa savunması için "tarihi bir gün" olduğunu kaydeden Mogherini, halihazırda üye ülkelerin daimi savunma işbirliği kapsamında 50'den fazla proje önerisinde bulunduğunu belirtti.



AB Konseyi'nin, 11 Aralık'ta gerçekleşecek Dış İlişkiler Konseyi'nde PESCO'nun kurulması kararını onaylaması bekleniyor.