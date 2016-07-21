AB: OHAL ilanından sonra Türkiye’de yaşananlardan kaygı duyuyoruz

AB'nin Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, olağanüstü hâl (OHAL) ilanından sonra Türkiye’de yaşanan gelişmelerden kaygı duyduklarını belirtti.

Sputnik'in haberine göre, Mogherini ve Hahn tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin darbe girişiminden sonra eğitim, yargı ve medyada aldığı kararları ‘kabul edilemez’ olarak nitelendirilirken, Türkiye’ye hukukun üstünlüğüne, insan haklarına ve özgürlüklere saygı duyma çağrısı yapıldı.