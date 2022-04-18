AB'nin yolsuzlukla mücadele kurumu Marine Le Pen'i zimmete para geçirmeyle suçluyor

Avrupa Birliği’nin yolsuzlukla mücadele kurumu Olaf, Ulusal Birlik partisi lideri Marine Le Pen ve babası dahil olmak üzere birkaç parti üyesinin Avrupa Parlamentosu üyeliği dönemlerinde 620 bin Euro’luk zimmete para geçirmeyle suçladı.

Fransız araştırmacı gazetecilik sitesi Mediapart’ın ulaştığı 116 sayfalık raporda, Ulusal Birlik Partisi üyelerinin Avrupa Birliği fonlarını parti için kullandığına ilişkin suçlamaları tespit etti.

Ulusal Birlik Parti Sözcüsü, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna günler kala gelen suçlamaların zamanlamasını sorgularken Le Pen’in avukatı Rodolphe Bosselut, söz konusu raporun en az 10 yıllık gerçeklere dayandığını söyledi.

Mediapart’a göre Olaf söz konusu raporu Fransız kurumlara mart ayında gönderdi. Raporda Marine Le Pen’in 2004-2017 yılları arasında Avrupa Birliği fonlarından 137 bin Euro’nun kendi çıkarları için kullanıldığı belirtildi.

Paris Savcılığı, dosyanın "incelenmekte" olduğunu duyurdu.