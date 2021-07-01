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Dünya

AB'nin seyahat kısıtlamalarının kaldırılabileceği ülkeler listesi güncellendi

01 Temmuz 2021 19:30

Avrupa Birliği (AB), seyahat kısıtlamalarının kaldırılabileceği ülkeler listesini güncelledi. Yeni güncellemeye göre; Ermenistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Brunei, Kanada, Ürdün, Karadağ, Katar, Moldova ile Suudi Arabistan'a yönelik seyahat kısıtlamaları kaldırıldı

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