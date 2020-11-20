AB'nin Pfizer ve BioNTech'in Koronavirüs aşısında doz başına ödeyeceği fiyat belli oldu

Avrupa Birliği'nin Pfizer/BioNTech ile yaptığı anlaşmayaya göre 300 milyon doz karşılığında 4.65 milyar Euro ödeyeceği açıklandı. AB, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs (Covid-19) aşısı adayı için doz başına 15.5 Euro (18.3 dolar) ödeyecek.

Reuters'ın aktardığına göre, Avrupa Birliği'nin Pfizer/BioNTech ile yaptığı anlaşmayaya göre 300 milyon doz karşılığında 4.65 milyar euro (yaklaşık 42 milyar Türk lirası) ödeyeceği açıklandı. AB, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs (Covid-19) aşısı adayı için doz başına 15.5 euro (yaklaşık 146.5 Türk lirası) ödeyecek.

Pfizer/BioNTech'in aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı açıklanmıştı.