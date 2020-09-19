"AB'nin olası yaptırımları Türkiye'de ödemeler dengesi krizini tetikleyebilir"

Yatırım danışmanlığı şirketi State Street Global Advisors’dan Aaron Hurd, Türkiye’de enflasyonun yükselişini sürdürerek yüzde 11’den yüzde 15’e çıkması durumunda TL’nin dolar karşısında şok değer kaybına uğrayacağını öne sürdü.

Amerikan ekonomi yayını Barrons, çeşitli yatırım kuruluşlarının uzmanlarına Türkiye ekonomisiyle ilgili görüşlerini sordu.

“Türkiye kendini Arjantin’e çeviriyor” diyen Ashmore Group’dan Jan Dehn, bunun ana sebebinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın makroekonomiden anlamaması olduğunu savundu.

Dehn, Türkiye’nin en büyük ihracat müşterisi ve en büyük yatırımcısı olan Avrupa Birliği’yle çatıştığını vurgulayarak, Brüksel’in uygulamaya koyabileceği olası yaptırımların gerçek bir ödemeler dengesi krizini tetikleyebileceğini öne sürdü.

Yatırım şirketi Abderdeen Standard’dan Kieran Curtis de, ekonomi yönetiminin ihtiyatlı bir politika izlemek yerine bankaları kredi artışına zorladığını belirterek, bunun sonucunda konut satışlarının geçen yılın iki katına çıktığını kaydetti. Merkez Bankası’nın politika faizinin enflasyonun üç puan altında olduğuna dikkat çeken Curtis, bunun sonucunda vatandaşların TL’den dolara geçtiğini vurguladı.

"Türkiye'nin verdiği faiz hiç fena değil"

Barrons’ın görüştüğü yatırım uzmanlarından DuPont Capital Management Yong Zhu ise daha iyimser görüşler ifade etti. Zhu, yirmi yıldır her sene Türkiye’nin ödemeler dengesi krizine girmesinin beklendiğini belirterek, “Bence Türkiye’nin dolar tahvilleri için verdiği yüzde 7 faiz hiç fena değil” dedi.