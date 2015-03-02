AB naylon torbaya savaş açtı



AB, çevreye zararlı bir kullanımlık naylon torbaların sayısını azaltmak için sert önlemleri karara bağladı. AB üyesi 28 ülkenin Brüksel'deki toplantıda vardığı karara göre AB'ye üye devletler naylon torba kullanımını azaltmak için naylon torbalara vergi uygulanmasından yasaklanmasına varan önlemler alabilecek. Devletler ayrıca naylon torba kullanımının azaltılması için somut hedefler belirleyecek.

Brüksel'de alınan karar, naylon torbalara karşı önlemler konusunda uzun süren tartışmalara son noktayı koymuş oldu. Avrupa'da kişi başına naylon torba kullanımının 2025 yılı sonuna kadar 40 adete düşürülmesi öngörülüyor. AB Komisyonu verilerine göre her AB vatandaşı yılda ortalama 200 naylon torba kullanıyor. Almanya'da bu rakam 70'e düşüyor.

Çok kullanımlık dayanıklı torbalarla, içine sebze-meyve konulan çok ince torbalar, alınan önlemlerin dışında tutuldu.

"Torbalar ücretli olsun"

Alman Çevre Bakanlığı, hükümetin alınacak önlemlerle ilgili henüz bir karar vermediğini belirtirken, Federal Çevre Dairesi, alışveriş merkezleri ve giyim eşyaları satan mağazalarda naylon torbaların ücretsiz verilmesi uygulamasının durdurulması önerisinde bulundu.

Nürnberg kentindeki tüketim araştırmaları kuruluşu GfK'nın anketine göre Almanların yüzde 85'i naylon torbaların ücretli olması gerektiğini düşünüyor.

Naylon torbalara karşı kararlaştırılan önlemler, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının ardından 20 gün içinde yürürlüğe girecek.

Naylon torbalar özellikle denizlere ve deniz canlılarına verdikleri zarar nedeniyle eleştirilerin odağında bulunuyor. Naylon torbanın doğada ayrıştırılabilmesi 450 yıl alıyor.