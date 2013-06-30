AB müzakerelerine Türkiye'yle birlikte başlayan Hırvatistan yarın üye oluyor

Türkiye ile birlikte 2005 yılında AB müzakerelerine resmen başlayan Hırvatistan, 1 Temmuz itibariyle Avrupa Birliği’nin resmi üyesi oluyor. Hırvatistan, üyelik müzakerelerinin 35 başlığının tümünü resmen kapatarak Birliğin 28inci üyesi olma hakkını kazanırken Hırvatistan ile birlikte Ekim 2005’de müzakere sürecine resmen başlayan Türkiye, şimdiye kadar 35 müzakere başlığından sadece birini kapatabildi. Üyelik başvurusunu 2003 yılında yapan Hırvatistan, 2005-2011 döneminde AB ile üyelik müzakerelerini yürüttü. Müzakere süreci sona ermesi üzerine AB ve Hırvatistan arasındaki Katılım Antlaşması Aralık 2011’de imzalandı.

Katılım Antlaşmasının imzalanmasından sonra ve resmen AB üyeliği gerçekleşinceye dek Hırvatistan Avrupa kurumlarında aktif gözlemci olarak yer aldı. Ancak Hırvatistan’ın resmen AB’ye katılması, tartışmalara da yol açtı. Kimi politikacı, gözlemci ve uzmanlar kriz içindeki AB’nin yeni bir üye almaya hazır olmadığını savunurken Hırvat ekonomisinin, daralma ve büyük bütçe açığı gibi ciddi sorunlarına da işaret ediyorlar. Bu arada, 2005’den bu yana geçen süre içinde ancak 13 başlığı açabilen Türkiye ile üyelik müzakerelerinde 3 yıl gibi uzun bir süre hiçbir başlık açılmamıştı. Ancak geçen hafta Gezi gösterilerinin ardından Almanya ile yaşanan krizi çözmek amacıyla hem AB içinde hem de Türkiye ile yapılan yoğun görüşmelerin sonucunda varılan uzlaşıda “Bölgesel Politikalar”a ilişkin 22. başlığının açılması AB Konseyince resmen kabul edildi. Buna karşın, başlığın açılması için düzenlenmesi gereken hükümetler arası konferansı toplantısına ilişkin kararın ise, son bahardaki yıllık ilerleme raporunun yayımlanması sonrasına bırakılması tartışmalara yol açtı.