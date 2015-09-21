AB, mülteciler için Türkiye’ye 1 milyar Euro'luk yardımı görüşecek

Avrupa Birliği ülkeleri mülteci soruna acil çözüm bulma arayışı için Salı günü göçmen sorununu görüşmek üzere toplanma kararı aldı. Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Bakanı Avusturyalı Johannes Hahn Salı günkü toplantıda Türkiye’ye en az 1 milyar Euro'luk yardım talebinde bulunacağını açıkladı.

Zete'de yer alan habere göre, Almanya’nın Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel, Birleşmiş Milletler(BM)’den, Lübnan ve Ürdün ile sınırları içerisinde mülteci barındıran ülkelere 5 milyar euro yardım talebinde bulundu. Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Bakanı Avusturyalı Johannes Hahn ise Salı günkü toplantıda Türkiye’ye en az 1 milyar euroluk yardım talebinde bulunacağını açıkladı.

Kota tartışmaları başladı

Beklemedikleri sayıda göçmen dalgasıyla karşılaşan AB ülkelerinin İçişleri Bakanları Salı günü yapacakları toplantıda göçmen sayısına kota koyulması konusunu da masaya yatıracaklar. Bazı politikacılar kota koyulması fikrine şiddetle karşı çıkarken bazıları da sığınma başvurusu isteyen göçmenlerin üye ülkelere adaletli şekilde dağıtılması düşüncesini taşıyorlar.

Münih’te 1.300 mülteci giriş yaptı

Avusturya üzerinden Almanya’ya gönderilen göçmenlerin ilk durakları Münih şehri oluyor. Münih Federal Polis sözcülüğü bu Pazar günü 1.300 Suriyeli göçmenin Münih’e giriş yaptığını duyurdu.