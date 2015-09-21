T24 LogoT24 Logo
Gündem

AB, mülteciler için Türkiye’ye 1 milyar Euro'luk yardımı görüşecek

AB bakanları mülteci sorununu görüşmek üzere toplanacak

21 Eylül 2015 12:15

Avrupa Birliği ülkeleri mülteci soruna acil çözüm bulma arayışı için Salı günü göçmen sorununu görüşmek üzere toplanma kararı aldı. Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Bakanı Avusturyalı Johannes Hahn Salı günkü toplantıda Türkiye’ye en az 1 milyar Euro'luk yardım talebinde bulunacağını açıkladı.

Zete'de yer alan habere göre, Almanya’nın Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel, Birleşmiş Milletler(BM)’den, Lübnan ve Ürdün ile sınırları içerisinde mülteci barındıran ülkelere 5 milyar euro yardım talebinde bulundu. Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Bakanı Avusturyalı Johannes Hahn ise Salı günkü toplantıda Türkiye’ye en az 1 milyar euroluk yardım talebinde bulunacağını açıkladı.

 

Kota tartışmaları başladı

 

Beklemedikleri sayıda göçmen dalgasıyla karşılaşan AB ülkelerinin İçişleri Bakanları Salı günü yapacakları toplantıda göçmen sayısına kota koyulması konusunu da masaya yatıracaklar. Bazı politikacılar kota koyulması fikrine şiddetle karşı çıkarken bazıları da sığınma başvurusu isteyen göçmenlerin üye ülkelere adaletli şekilde dağıtılması düşüncesini taşıyorlar.

 

Münih’te 1.300 mülteci giriş yaptı

 

Avusturya üzerinden Almanya’ya gönderilen göçmenlerin ilk durakları Münih şehri oluyor. Münih Federal Polis sözcülüğü bu Pazar günü 1.300 Suriyeli göçmenin Münih’e giriş yaptığını duyurdu. 

 

ETİKETLER

göçmenmültecihabereurohaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24