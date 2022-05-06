AB, Moldova'ya ek askeri destek sağlayacak

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, çarşamba günü Moldova'nın başkenti Kişinev'e yaptığı ziyarette; AB'nin, Moldova'ya ek askeri destek vermeyi düşündüğünü söyledi.

Reuters'ta yer alan habere göre; Moldova Devlet Başkanı Maia Sandu, AB Konsey Başkanı Charles Michel ile düzenledikleri ortak basın toplantısında; ülkesinin, Rusya'nın Ukrayna'daki işgali nedeniyle yaşadığı zorluklar için daha fazla destek beklediklerini söyledi.

AB Konsey Başkanı Charles Michel, 27 ulustan oluşan bloğun, Moldova'nın lojistik ve siber savunma güçlerinin oluşturulmasına daha fazla yardım edeceğini ve ülkeye nasıl daha fazla askeri destek sağlanabileceğini düşündüklerini aktardı.

Moldova'ya daha fazla destek vermeyi AB'nin zaten kabul ettiğini belirten Michel, herhangi bir ayrıntı vermedi.