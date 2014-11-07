AB maliye bakanları 'fatura krizi'ne çözüm arıyor



Ekim ayı sonunda yapılan AB zirvesinde İngiltere'den 1 Aralık'a kadar AB ortak bütçesine 2,1 milyar euro ödeme yapması talep edilmiş, İngiltere Başbakanı David Cameron ise ödeme talebine tepki göstermişti. Talebi "kabul edilemez" olarak niteleyen Cameron, bu miktarın 1 Aralık'a kadar ödenmeyeceğini açıklamıştı.

Üzerinde durulan çözüm önerileri arasında faturanın takside bağlanması bulunuyor. Ancak bu, iade bekleyen AB üyelerinin mağdur olması anlamına geliyor.

AB'nin üye ülkelerin milli gelirlerini hesaplama yöntemini değiştirerek kayıt dışı ekonomiyi ve Ar-Ge yatırımlarını daha fazla dikkate alması nedeniyle İngiltere ve Hollanda yeni faturalarla karşılaşmış, Almanya, Fransa, Danimarka, Polonya ve Avusturya bundan karlı çıkarak bütçeden iade yapılacak üye ülkeler arasında yer almıştı.

AB kurallarına göre 1 Aralık'a kadar ödenmesi gereken, üye ülkelerin ortak bütçeye katkılarını güncelleyen faturadan İngiltere'nin payına 2 milyar 125 milyon euro, Hollanda'nın payına 642,7 milyon euro düşmüştü.

AB maliye bakanlarının bugünkü toplantısında ele alınacak bir diğer gündem başlığını mali işlem vergisi oluşturuyor.

İngiltere'nin AB üyeliği tartışması

Londra ile Brüksel arasında son dönemde yaşanan gerginlik yalnızca fatura ile bitmiyor. İngiltere'nin serbest dolaşım hakkını gündeme getirmesi, Berlin'in tepkisini çekmişti. Almanya Başbakanı Angela Merkel, "serbest dolaşım hakkını pazarlık konusu etmeyeceğini, gerekirse İngiltere'nin AB'den ayrılmasına 'hayır' demeyeceğini" açıklamıştı.

İngiltere'de 2015 yılında Avam Kamarası üyeleri seçilecek. Seçimlerden sonra Cameron AB ile pazarlık masasına oturacak. Buradan çıkan sonucu da 2017'de referandumla halkın tercihine sunacak. Halk, 1973'ten beri birlik üyesi olan İngiltere'nin üyeliğini sürdürüp sürdürmeyeceğine karar verecek.