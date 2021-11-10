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Ekonomi

AB Mahkemesi'nden Google'a 2.4 milyar Euro ceza

Google mahkemenin aldığı karara karşı temyiz başvurusu yapabilir

10 Kasım 2021 14:10

Avrupa Birliği (AB) mahkemesi teknoloji devi Google’a tekelcilik davasında 2.4 milyar Euro (2.8 milyar dolar) para cezası verdi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre Mahkeme Google’ın kendi alışveriş hizmetlerini öne çıkararak hakim durumunu kötüye kullandığını belirtti.

Avrupa Komisyonu 2017’de ABD’li internet arama motoru Google’ın kendi alışveriş hizmetlerini öne çıkararak rekabeti ihlal ettiğini belirlemiş, Google o dönemde alışveriş arama sonuçlarında değişikliğe gitmek zorunda kalmıştı.

Google mahkemenin aldığı karara karşı temyiz başvurusu yapabilir.

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