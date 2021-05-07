AB mahkemesi, arılara zarar veren böcek ilaçları yasağını onayladı

Avrupa Birliği'nin en yüksek mahkemesi olan AB Adalet Divanı (ABAD) ilaç ve kimyasal devi Bayer'in belirli ürünlerde kimyasal madde kullanımına ilişkin kısmi yasağa itirazını reddetti. Böylece üç böcek ilacı yasağı onaylanmış oldu.

Bayer daha önce bir alt AB mahkemesinin 2018 yılında yasağı onaylama kararını bozması için bu düzenlemeye itiraz etmişti.

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre; karar, üç aktif kimyasal maddeyi kapsıyor: Bayer CropScience tarafından geliştirilen imidacloprid, Takeda Chemical Industries ve Bayer CropScience tarafından geliştirilen clothianidin ve Syngenta'nın thiamethoxam maddeleri.