AB liderlerinden 'Schengen'in iki aylık ömrü kaldı' uyarısı

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Birliği (AB) ülkelerini uyararak 2 ay içerisinde mülteci krizine bir çözüm bulunamadığı takdirde, Schengen Bölgesi'nde pasaportsuz dolaşmanın tarih olacağını ifade etti.

BBC Türkçe'nin haberine göre Tusk, üye ülkelerin sınır kontrolü konusunda bir uzlaşmaya varamaması durumunda da AB'nin proje olarak çökeceğini savundu.

2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük mülteci akınıyla karşı karşıya kalan AB'de 2015 yılı içerisinde sadece Almanya'da 1 milyondan fazla iltica başvurusu yapıldı. Son olarak Avusturya mülteci akınıyla başa çıkabilmek için hafta sonu geçici sınır kontrollerini devreye soktuğunu açıklamıştı.

Şu ana kadar 7 AB üyesi ve AB üyesi olmayan Norveç, sınırlarda pasaport kontrollerinin yeniden başlayacağını açıklamış durumda. Schengen anlaşmasının altında 28 ülkenin imzası bulunuyor ve anlaşma gereği bu ülkelerin vatandaşları Schengen Bölgesi'nde serbest dolaşım hakkına sahip.

Türkiye'yle anlaşma belirsizliği

Tusk, Türkiye'yle AB arasında mülteciler konusunda kurulan işbirliği konusunda ise, ''Eylem planı umut verici olmakla birlikte şu ana kadar herhani bir sonuç vermiş değil'' dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Komisyonu Jean Claude Juncker'in mültecilerin kıtaya gelişini düzenlemek için yürürlüğe koymak istediği AB-Türkiye eylem planı üzerindeki belirsizlikler de devam ediyor.

AB, Türkiye'ye 3 milyar euroluk finansal destek, AB üyelik sürecinin hızlandırılması ve vizesiz dolaşım için yol haritasının belirlenmesi karşılığında Türkiye'den insan kaçakçılığıyla daha etkin mücadeleyi talep ediyordu.

Ancak son olarak İtalya, 3 milyarlık ödeneğin üye ülkelerden değil AB bütçesinden alınması gerektiğini söyleyerek plana karşı çıktığını açıklamıştı.

İtalya Başbakanı Matteo Renzi, Türkiye'ye verilecek kaynağın nasıl kullanılacağı konusunun da daha net hale getirilmesi gerektiğini ifade etmişti.