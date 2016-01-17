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Dünya

Avusturya Başbakanı: AB dış sınırlarını koruyamıyorsa Schengen'in geleceği tehlikede

Werner Faymann, Schengen anlaşmasını askıya aldıklarını açıkladı

17 Ocak 2016 15:06

Schengen anlaşmasını askıya alan Avusturya, sığınma hakkını alamayan ya da iltica başvurusunda bulunmayan göçmenleri sınır dışı etme kararı aldı.

Sputnik'te yer alan habere göre; Оsterreich gazetesine konuşan Avusturya Başbakanı Werner Faymann, sığınmacı akını nedeniyle Schengen anlaşmasını askıya aldıklarını açıkladı.

Macaristan, İtalya, Slovakya ve Slovenya sınırlarında 16 Eylül'den itibaren geçici olarak kontrollere başlayacaklarını söyleyen Faymann, “Almanya gibi biz de sınırlarımızı güçlü bir şekilde kontrol edeceğiz ve mültecileri sınır dışı edeceğiz. Ülkemize gelen herkes güçlü bir kontrolden geçmeli. Sığınmacı statüsünü alma hakkına sahip olmayanların veya hiç başvuruda bulunmayanların ülkeye girişine izin verilmeyecek” dedi.

Faymann, “Sınırda evrakları gösterme zorunluluğu geliyor. Eğer Avrupa Birliği dış sınırlarını koruyamıyorsa Schengen’in geleceği tehlikede” diye ekledi.

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