AB liderlerinden mülteci planı



AB Komisyonu halen İtalya ve Yunanistan'da bulunan 40 bin mültecinin bir kota planı çerçevesinde tüm üye ülkelere dağıtılması önerisini geçen ay gündeme getirmişti. Ancak tepki üzerine kotadan vazgeçildi. Bunun yerine gönüllülük esasına dayanan bir formülde karar kılındı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, iç savaştan kaçan 20 bin mültecinin daha alınacağını söyledi. Bunların büyük kısmını Suriye'den kaçan mültecilerin oluşturması bekleniyor.

Üç ülke muaf tutulacak

İngiltere, Bulgaristan ve Macaristan mülteci dağıtımının dışında tutuldu. Merkel, Macaristan'ın bu yıl kişi başına en fazla mülteci aldığını söyledi. Bulgaristan, AB'nin en yoksul ülkeleri arasında başı çekiyor.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, komisyon tarafından hazırlanan kota programının reddedilmesinden ötürü hâyâl kırıklığına uğradığını söyledi. Juncker, "Gönüllülük temeline dayanan sistemin işleyip işlemediğine bakacağız" dedi. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Sınır ülkeleriyle daha fazla dayanışmaya ihtiyaç var" ifadesini kullandı.

2015 yılında Akdeniz üzerinden AB'ye ulaşan mülteci sayısı 100 bini aştı. AB liderleri, nisan ayında, mülteci kriziyle mücadele kapsamında insan tacirlerine karşı harekete geçmeyi ve Afrika'ya yapılan kalkınma yardımının çerçevesini genişletmeyi kararlaştırmıştı.

Yardım kuruluşunun tepkisi

Pro Asyl adlı mültecilere yardım kuruluşu AB zirvesinde alınan kararı eleştirdi. Pro Asyl yöneticisi Günter Burkhardt, karar sonrası AB sınır ülkeleri ve komşularının mültecilere daha fazla kapanacağını söyledi. Pro Asyl, Almanya'yı halen Yunanistan, Bulgaristan, Macaristan ve İtalya'da bulunan mültecileri almaya çağırdı.