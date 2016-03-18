AB liderleri Türkiye'ye sunulacak mülteci teklifinde uzlaşıya vardı

Brüksel'de süren AB zirvesinde liderler, mülteci krizinin çözümü için Türkiye'ye sunulacak anlaşma taslağı üzerinde görüş birliğine vardı. Taslağın Ankara'yı ne ölçüde tatmin edeceği ise belirsiz.

Dün başlayan zirvede AB liderleri beş saat boyunca taslağı tartıştı. Liderlerin görüşmeleri günün ilk saatlerine dek sürdü.

Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, ortak bir pozisyon belirleyen liderlerin AB'nin son önerilerini bugün kahvaltıda Başbakan Ahmet Davutoğlu'na ileteceklerini söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin göçmenlerin korunması konusunda tüm uluslararası standartları yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Merkel, Türkiye ile nihai anlaşmaya varmaları halinde, Yunan adalarından Türkiye'ye gelişlerden sonra birkaç gün içinde Suriyeli mültecilerin AB üyesi ülkelere yerleştirilebileceklerini kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande ise "28 ülke ortak bir öneride anlaştı. Şimdi bu öneri Türkiye ile tartışılacak. Başarıyla sonuca varacağımızı garanti edemem" dedi.

AB liderleri, anlaşmanın uluslararası hukuka aykırı olabileceği yönündeki kaygıların önüne geçmek için, Yunanistan'da sığınma başvurusu yapan herkesin durumunun Türkiye'ye gönderilmeden önce Yunan mahkemelerinde ele alınmasını kararlaştırdı.

Türkiye ile AB arasında daha önce varılan prensip anlaşması ise Yunan adalarına ulaşan her göçmenin Türkiye'ye iadesini ve bunun karşılığında Türkiye'ye iade edilen her Suriyeli için AB üyesi ülkelerin Türkiye'deki mülteci kamplarından bir kişiyi almalarını öngörüyordu.

Brüksel'in Ankara'ya ne kadarlık bir fon tahsis edeceği ise netleşmedi.

"Ankara tüm kriterleri yerine getirmeli"

Brüksel'deki BBC muhabiri Damian Grammaticas, AB'nin Türkiye'yi özel ve ayrıcalıklı bir muameleye tabi tutmayacağını bildirdi.

Damian Grammaticas'a göre, Türk vatandaşlarına Schengen Bölgesi'nde vize serbestisi ve Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinin hızlandırılması ancak Ankara'nın gerekli tüm kriterleri yerine getirmesi halinde mümkün olacak.

Twitter sayfasında son gelişmeleri değerlendiren İngiliz Financial Timesgazetesinin Brüksel Büro Şefi Peter Spiegel, "AB, Türkiye'yle yeni fasılların açılması konusunda müzakere pozisyonunu değiştirmedi. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis bu noktada galip geldi" yorumunda bulundu.

"AB büyük resmi görmeli"

Reuters ajansına konuşan ve adı açıklanmayan Türkiye'den üst düzey bir yetkili ise Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, üyelik müzakerelerinde yeni fasılların açılması için AB liderlerine baskı yapacağını söyledi.

Türk yetkili, "AB büyük resmi görmeli. Türkiye'nin AB üyeliğe sürecine yönelik çok sayıda anlaşma var. Biz birçok faslın açılması için gerekli kriterleri yerine getirdik. Bu nedenle de fasılların açılması için atılması gereken çok sayıda adım olduğunu düşünüyoruz. Beklentimiz de hala bu yönde" dedi.

Ankara AB'den anlaşma karşılığında 3 milyar euroluk bir fon tahsis edilmesini, Türk vatandaşlarına Schengen bölgesinde vize serbestisinin Haziran ayı sonunda başlamasını ve AB ile tam üyelik müzakerelerinde Kıbrıs'ın vetosuna takılan beş başlığın açılmasını istiyor.

Davutoğlu: Türkiye'yi

göçmen hapishanesi yapmayız

Dün Brüksel'e gitmeden önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda bir basın toplantısı düzenleyen Başbakan Ahmet Davutoğlu, AB zirvesinden Türkiye, Avrupa ve mülteciler için iyi haberler çıkmasını ümit ettiğini söylemişti.

Davutoğlu, "Türkiye'yi açık göçmen hapishanesi haline getirmeyiz" demişti.

Ocak 2015'ten bu yana yaklaşık 1 milyon göçmen ve mülteci, Türkiye ve Yunanistan üzerinden AB üyesi ülkelere giriş yaptı. Aynı sayı sadece yılın şu ana kadarki bölümünde, 132 binden fazla.

On binlerce göçmen de seyahatlerinin engellenmesi nedeniyle umutsuz bir şekilde Yunanistan'da bekiyor.