AB liderleri, 'Koronavirüs aşılarında patent' konusunda fikir ayrılığına düştü

Avrupa Birliği (AB) liderleri, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşılarının fikri mülkiyet haklarından feragat edilmesini destekleyen ABD'ye katılıp katılmama konusunda bölünmüş durumda. AB'nin bazı lideri Koronavirüs aşılarının fikri mülkiyet haklarından vazgeçilmesinin yıllar sürebileceğini ve bu adımın pandemiyi bitirmek için daha fazla aşı yapılması konusundaki acil meseleye çözüm getirmediğini savunuyor.

AB üyesi 27 ülkenin liderleri bugün Portekiz'in Porto kentinde başlayan iki günlük zirvede Koronavirüs aşılarının fikri mülkiyet haklarından feragat edilmesi konusunu tartışıyor.

Reuters'ın haberine göre; AB yetkililerinin açıklamasına göre, AB'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu, aşıların fikri mülkiyet haklarından feragat etmenin özellikle yoksul ülkeler için yüksek teknoloji ve tesis eksikliği nedeniyle aşı üretiminin hızlandırılmasına yardım etmeyeceği konusunda liderlere tavsiye verebilir.

"Şu anda asıl sıkıntı üretim kapasitesi"

Bir AB yetkilisi, "AB'nin eşgüdümünde olan bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Aşıların fikri mülkiyet haklarından feragat etmenin insanlara daha fazla doz aşı sağlanmasına etkili bir şekilde katkı sağlayıp sağlamayacağı konusunda ikna olmadık. Şu anda asıl sıkıntı üretim kapasitesi" diye konuştu.

AB yetkililerinin verdiği bilgiye göre; Almanya, Alman biyoteknoloji şirketi BionTech'in ABD'li Pfizer ile ortak olarak son mRNA teknolojisiyle geliştirdikleri Koronavirüs aşısının patentine sahip olmasından dolayı aşıların fikri mülkiyet haklarından feragat edilmesine karşı çıkıyor. İtalya ise fikri mülkiyet haklarından feragat edilmesini destekliyor.

Avrupa yetkilileri, pandemiyi hızlıca bitirmek için en iyi yolun, Koronavirüsün yeni varyantlarının oluşumunun engellenerek doz üretiminin hızlandırılması ve dünyanın diğer ülkelerine aşıların satılmasının ya da bağışlanmasının olduğuna inanıyorlar.

Biden, fikri mülkiyet haklarından feragat etmeyi destekliyor

ABD Başkanı Joe Biden, Demokrat Parti üyeleri ve 100'den fazla ülkenin artan baskısı karşısında dün COVID-19 aşıları için fikri mülkiyet haklarından feragat etmeyi desteklediğini açıklamıştı. Ancak ABD'nin önceki yaklaşımından geri adım atan Biden'ın bu açıklaması ilaç şirketlerini kızdırmıştı.

AB'nin bazı liderleri, DTÖ'nün bünyesinde ele alınacak olan fikri mülkiyet haklarından feragat etme sürecinin iki yıl sürebileceğini ve bu planın pandemiyi hızlı bir şekilde kontrol altına alma hedefiyle ilgisi olmadığını belirtiyor.

Uzmanlarsa aşıların fikri mülkiyet haklarından feragat etme anlaşmasının belirli bir süre içinde ya da aşının bağışıklık sağlama yöntemine bağlı olarak değişebileceğine işaret ediyor. Uzmanlar en gelişmiş mRNA teknolojisiyle yapılmış aşıların herkes için ücretsiz olmasının pek olası görünmediğini ifade ediyor.