AB liderleri bütçede uzlaşma sağlayamadı

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke liderinin birliğin gelecekteki bütçesinin boyutu ve harcama alanlarını görüşmek için Brüksel'de düzenlediği zirvede uzlaşı sağlanamadı.

Euronews'in haberine göre, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel’de gerçekleştirilen bütçe konulu AB Liderler Zirvesi bitiminde basın toplantısı düzenledi.

Michel, bütçe konusunda uzlaşı sağlamak için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu, bütçenin müzakere edilmesinin zor bir konu olduğunu belirterek, "AB bütçesi konusunda bir anlaşma sağlayamadık" dedi.

Avrupa projesi için birlikte çalışılması gerektiğini anımsatan Michel, "Farklı kaygıları, farklı çıkarları, farklı görüşleri olanları masada uzlaştırmak kolay değil. Bir anlaşma sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Von der Leyen de "Liderlerle uzun müzakereler gerçekleştirdik. Çalışmaya devam edeceğiz. Sonuç almak için önümüzde uzun bir yol var" ifadesini kullandı.

Bütçenin acil bir konu olduğuna işaret eden Von der Leyen, "Bütçede uzlaşı olmazsa Erasmus, araştırma programları, bölgesel kalkınma ve sınır yönetimi için kaynağımız olmaz. Bu nedenle daha fazla gayret göstermeliyiz" diye konuştu.

Görüşmelerin yeniden başlaması bekleniyor

AB liderlerinin, gelecek süreçte tekrar bir araya gelip bütçe konusunu görüşmesi bekleniyor. Bütçe, AB için müzakeresi en zor konulardan birini teşkil ediyor.

Zirvede, liderler, birliğin 2021-2027 dönemine ilişkin bütçesini içeren Çok Yıllı Mali Çerçeve'nin (MFF) boyutu ve harcama alanları hakkında görüşlerini paylaştı.

AB'nin 2021-2027 dönemine ilişkin bütçesinin üye ülkelerin GSMH'sinin ne kadarı olacağı müzakere edilen ana başlıklar arasında yer aldı.

Bu çerçevede, Hollanda, Avusturya, Danimarka ve İsveç gibi ülkeler bütçenin GSMH'nin yüzde 1'i kadar olmasını isterken, özellikle daha az gelişmiş Doğu ve Güney Avrupa ülkeleri, bu oranın daha yüksek olmasını talep etti.

Toplam 1 trilyon Euro civarındaki bütçe müzakerelerinde, küçük yüzdelik dilimler toplamda yüzlerce milyar Euro'luk farka neden oluyor.

Uzun vadeli AB bütçesine ilişkin karar, üye ülkelerin AB Konseyi'ndeki oy birliği ve Avrupa Parlamentosu (AP) onayı ile belirleniyor.

AB'nin mevcut yaklaşık 1 trilyon Euro mali çerçevesi, 2014-2020 dönemini kapsıyor.