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Dünya

AB liderleri Brexit’de ikinci evreye geçildiğini duyurdu

Mergim Özdamar / İstanbul, 15 Aralık (DHA) – Cuma sabahı Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği(AB)  müzakerecileri tarafından kabul edilen öneri ile, Brexit müzakerelerinin boşanma evresinden Birleşik Krallık’ın bloğun dışında olacağı evreye geçilmesi sağlan

15 Aralık 2017 20:35

Mergim Özdamar / İstanbul, 15 Aralık (DHA) – Cuma sabahı Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği(AB)  müzakerecileri tarafından kabul edilen öneri ile, Brexit müzakerelerinin boşanma evresinden Birleşik Krallık’ın bloğun dışında olacağı evreye geçilmesi sağlandı.
AB liderlerinin Brexit müzakerelerinin ilk aşamasında kaydedilen ilerlemeyi resmen kabul etmesi bekleniyor.
Avrupa Komisyonu, AB ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkide özellikle de güvenlik ve ticaret gibi konuları tartışmaya hazır olduğunu belirtti. 
Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, gazetecilere verdiği demeçte, \"arkadaşlarımız ve müttefiklerimizle hepimizin karşılaştığı tehditler hakkında konuşmak için\" Brüksel\'de olduğunu söyledi. 
May, \"Birleşik Krallık halkı AB\'den ayrılmak için etkin bir karar aldıysa da bunun, Avrupa güvenliğiyle ilgili sorumluluklarımızı terk edeceğimiz anlamına gelmediği konusunda çok netim\" dedi.
Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk sosyal medyadan yaptığı paylaşımda \"AB liderleri, Brexit görüşmelerinin ikinci aşamasına geçmeyi kabul ediyorlar. Tebrikler Başbakan May\" yazdı.
Liderler ayrıca geçiş dönemi için şartlarını açıklayan bir dizi yönerge ve önümüzdeki birkaç ay için kaba bir takvim kabul ettiler.
Başlangıçta Brexit görüşmelerinin ikinci aşaması tartışmalarına, Birleşik Krallık\'ın yaklaşık iki yıl AB yasalarına uymaya devam etmesi ancak herhangi bir karar vermede yetkisinin olmaması hakim olacak.  
Theresa May\'e, Birleşik Krallık hükümetinin gelecekte yapılacak bir ticaret anlaşması vizyonuna ilişkin olarak kabinenin içinde anlaşma sağlaması için üç ay verildi. Ardından, gelecekteki ilişkiler konusunda somut görüşmeler başlayacak.
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, May’in Brexit ile ilgili olarak bu hafta Avam Kamarası’nda yaşadığı yenilginin ardından Birleşik Krallık hala AB\'de kalabilir mi sorusuna, “bu İngiliz parlamentosuna ve İngiliz halkına bağlı\" dedi.

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