AB Libya'ya silah ambargosunu kontrol etmek için operasyon başlatıyor

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, Birleşmiş Milletler'in (BM) Libya'ya yönelik silah satışı ambargosunu kontrol altına almak için Akdeniz'de yeni bir deniz operasyonu başlatma kararı aldı. Yasa dışı göçle mücadele için başlatılan Sophia Operasyon'na ise son verildi.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, "2015 yılında başlatılan Sophia Operasyonu'na mart ayında son verilmesi için daha önce üzerinde uzlaşılmıştı. Yeni operasyonun detayları hakkında uzmanların bir araya gelmesi gerekiyor" dedi.

Asıl amacın silah satışını engellemek olduğunu ifade eden Asselborn, yeni operasyonun üç farklı düzeyde, hava, uydu ve deniz düzeyinde işlemesi beklendiğini söyledi.

Libya'ya silah ambargosu kararı

Birleşmiş Millerler 2011 yılından bu yana Libya'ya silah ambargosu uyguluyor. Ancak BM kararının Libya'da sıklıkla ihlal edilmesi nedeniyle Berlin'deki konferansta katılımcı ülkeler silah ambargosuna bağlı kalınacağı sözü vermişti. Ancak silah ambargosunun nasıl denetleneceğine ilişkin bir yol haritası çıkarılmamıştı.

Fransız askeri kaynakları da dün Türkiye'nin Libya'ya silah ambargosunu deldiğini ve Libya'nın başkenti Trablus'a içi tank dolu bir gemi gönderdiğini iddia etmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Türkiye'yi Libya'ya paralı asker göndermekle suçlamıştı.