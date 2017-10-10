AB Kuzey Kore’ye yaptırımları genişletti

Avrupa Birliği (AB), nükleer ve füze denemelerine devam eden Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarını genişletti. 28 üye ülkenin temsilcileri, salı günü Brüksel'de, gelecek hafta AB Dışişleri Bakanları toplantısında resmen kabul edilecek bir dizi yeni yaptırım konusunda uzlaştı.

Yeni yaptırımlar Kuzey Kore'den yapılan tekstil ithalatına ambargo getirilmesini, petrol ve petrol endüstrinin Kuzey Kore'ye olan satışlarına sınırlama getirilmesini öngörüyor. Ayrıca gelecekte Kuzey Kore'ye sıvılaştırılmış doğal gaz satışını yasaklıyor.

Bununla birlikte Avrupa Birliği üyesi 28 ülke, geliri "yasadışı nükleer ve füze programına" fayda sağlayabileceği şüphesi ile Kuzey Kore vatandaşlarına yeni çalışma izni çıkarılmaması konusunda uzlaştı. Ayrıca, şimdiye dek ülkesine maksimum 15 bin euroya kadar havale yapma hakkına sahip AB içerisinde çalışan Kuzey Korelilerin en fazla 5 bin euro havale yapması kararlaştırıldı.

AB ülkeleri eylül ayında Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ağustos ayı başındaki yeni yaptırım kararına uygun olarak eylül ayında sertleştirmişti. Bu kapsamda Kuzey Kore yetkililerine yönelik seyahat yasağı ve mal varlıklarını dondurma gibi yaptırım kararları alınmıştı.

Kuzey Kore, eylül ayı başında altıncı ve şimdiye dek en büyük nükleer silah denemesini gerçekleştirmişti. Kuzey Kore'nin kendi verilerine göre hidrojen bombası denendiği duyurulmuştu. Pyongyang bununla birlikte bir dizi uzun menzilli füze denemesi yapmış, fırlatılan füzelerden ikisi Japonya üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu'na düşmüştü.

AFP/BD/BÖ

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