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Ekonomi

AB, kredi derecelendirme şirketlerini sıkı kurallara bağlıyor

Yeni kuralların Avrupa Parlamentosu ve üye ülkeler tarafından da onaylandığı bildirildi

28 Kasım 2012 22:53

Avrupa Birliği (AB) kredi derecelendirme şirketlerinin sıkı kurallara bağlanacağı bildirildi. Bu kapsamda  Avrupa’daki devlet ve şirketlere kredi notu verenler şeffaflık ve sorumluluk kurallarına uyacak.

AB Komisyonu’nun İç Pazar ve Hizmetlerden sorumlu üyesi Michel Barnier, amaçlarının çıkar çatışmalarını önlemek ve derecelendirme şirketlerinin de kredi notlarından sorumlu tutulabilmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Yeni kuralların Avrupa Parlamentosu ve üye ülkeler tarafından da onaylandığı bildirildi.

Derecelendirme şirketleri finans krizi sırasında münferit ülkelerin kredi notlarıyla oynayarak piyasada karışıklığa yol açmış ve kriz ülkelerinin notunu kırdığı için de euroyu kurtarmaya çalışan ülkelerin eleştirilerine hedef olmuştu.

Derecelendirme piyasasının yüzde doksanı Standard & Poor’s, Moody’s ve Fitch'nin kontrol altında bulunuyor.

Michel Barnier, Brüksel’de yaptığı açıklamada, yeni kuralların, kredi derecelendirme notuna bağımlılığı azaltıp çıkar çelişkilerini bertaraf etmeyi ve derecelendirme şirketlerini hukuki sorumluluk altına almayı amaçladığını söyledi.

 

Daha ayrıntılı ve şeffaf gerekçelendirme

 

Finans branşının düzenlenmesinden sorumlu Komisyon üyesi Barnier, derecelendirme şirketleri devlet ya da şirket notlarını bundan böyle sadece borsaların kapalı olduğu saatlerde açıklalabileceğini ifade etti.

AB, bu uygulamayla borsa endekslerindeki ani sıçrama ya da düşüşlerin önüne geçmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Yeni kurallar kapsamında derecelendirme şirketlerinin, kredi itibarını değerlendirecekleri ülkelerle ilgili takvimin hazırlanıp bunu önceden açıklamaya mecbur tutulmaları da kaydedildi.

Kredi derecelendirme şirketleri ayrıca kredibilitesini ölçtükleri devletlerle yatırımcıya daha ayrıntılı ve şeffaf gerekçelendirme yapmak zorunda olacak.

Yapılan hataların kasten veya ihmal sonucu olması durumunda da sorumlu tutulabilecekleri belirtildi.

Barnier, kredi notu finans piyasalarıyla ekonomiye ve Avrupalıların refahına doğrudan etki yaptığı için sertleştirilmiş yükümlülük kurallarının gerekli olduğunu söyledi.

Derecelendirme şirketleri hukuken denetleme mercii olmamakla birlikte fiilen bu işlevi üstlenmiş bulunacak.

Avrupa'da bağımsız derecelendirme kuruluşu ihdas etme çabaları sonuç vermemişti. AB, yatırımcıya doğru değerlendirme yapma olanağı sağlamak için bütün kredi notlarını toplu halde yayınlama görevini üstlenecek.

(Deutsche Welle Türkçe)

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