Erdoğan: Kredi kuruluşlarına inanmıyoruz

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İspanyol BBVA Bankası'nca düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, "Kredi derecelendirme kuruluşlarının notlarına pek de inanamıyoruz. Çünkü batan birçok ülkenin notlarının yükseltildiğine şahit olduk" dedi

Erdoğan, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'la yaptığı görüşmenin ardından Garanti Bankası'nın da ortağı olan İspanya'nın en büyük ikinci bankası BBVA Bankası'nca düzenlenen 'Türkiye'de Yatırım Fırsatları Konferansı' toplantısına katıldı.

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'in de katıldığı toplantıda bir konuşma yapan Erdoğan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye ile ilgili kararlarını ciddiye almadıklarını söyledi.

‘Türkiye'nin kredi notunun olması gereken seviyede olmadığını düşündüklerini’ kaydeden Erdoğan, "Çünkü kredi derecelendirme kuruluşlarının notlarına pek de inanamıyoruz. Çünkü batan birçok ülkenin notlarının yükseltildiğine şahit olduk. Batmış gidiyor, her taraftan, 'iflas etti deniliyor' bir de bakıyoruz ki... Nasıl oluyor bu iş. Bunları birçok toplantıda söyledik. Sonra söylenilen noktaya gelindi'' diye konuştu.

Erdoğan'dan İspanyolca atasözü

Türkiye ve İspanya'nın son dönemde çok başarılı işbirliği sergilediğini belirten Erdoğan, ''Akdeniz havzasında ve Avrupa'da, İspanya'yı kendimize yakın bir dost, yakın bir yol arkadaşı olarak görüyoruz. Her alanda İspanya'nın dostluğunu, arkadaşlığını yanımızda hissetmekten büyük memnuniyet duyuyoruz'' dedi.

Küresel ekonomik krizin devam ettiği süreçte iki ülke arasındaki işbirliğini öneminin arttığını belirten Erdoğan'ın ''Kimin dostu, arkadaşı varsa onun bir hazinesi vardır'' anlamındaki İspanyol atasözünü İspanyolca söylemesi salondakilerce alkışlandı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Akdeniz havzasında ve Avrupa'da, İspanya'yı kendimize yakın bir dost, yakın bir yol arkadaşı olarak görüyoruz. Her alanda İspanya'nın dostluğunu, arkadaşlığını yanımızda hissetmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. İspanya ile 2003'te göreve başladığımız dönemde 3,5 milyar Euro dış ticaret hacmimiz, şu sıralar devam eden zor ekonomik şartlara rağmen geçen yıl yaklaşık 8,5 milyar Euro'ya ulaştı. Bu rakam şimdiye kadar elde ettiğimiz en yüksek ticaret hacmi.

'Türkiye'ye ihracat yüzde 60 arttı'

Ticaret hacmimizin önümüzdeki kısa vadede 10 milyar Euro seviyesini aşabilecek potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum, biliyorum. Bu seviyeye ulaşmak için de hep birlikte samimi bir gayret gösteriyoruz. Türkiye, İspanya'nın en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında AB'de 6. dünyada ise 8. sırada yer alıyor. İspanyol şirketleri son 5 sene içinde Türkiye'ye yaptıkları ihracatı yüzde 60 artırdı. İspanyol yatırımcıları için de Türkiye yeni keşfedilmekte olan bir ülke özelliğini taşıyor. 2003 yılı sonunda Türkiye'deki toplam İspanyol yatırımı sadece 238 milyon Euro iken bugün bu rakam 7 milyar Euro'yu aştı. Nereden nereye geldiğimizi göstermesi bakımından çok önemli.''

Yatırımların bankacılık başta olmak üzere sigortacılık, enerji, otomotiv gibi değişik sektörleri kapsadığını dile getiren Erdoğan, ikili ekonomik ilişkiler bakımından Türkiye'deki önemli kamu ve özel sektör ihalelerini kazanan İspanyol şirketlerinin sayısının artmasının da önemli olduğunu belirtti.

''Asrın projesi'' olarak adlandırılan ve İstanbul'un iki yakası arasındaki ulaşım süresini 4 dakikaya indirecek Marmaray Projesi'nde, Ankara-Eskişehir ve Ankara-Konya hızlı tren projelerinde, Ankara metrosu ve Antalya hafif raylı sistem gibi büyük çaplı projelerde İspanyol şirketlerinin yer aldığını vurgulayan Başbakan Erdoğan, bu şirketlerin Türkiye'nin 2023 hedeflerindeki diğer altyapı yatırım projelerini de yakından takip ettiklerini, zaman zaman kendileriyle görüştüğünü de söyledi.