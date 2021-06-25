AB Konseyi zirvesinde Türkiye görüşüldü; Gümrük Birliği çalışmaları başladı, temel hakların durumu konusunda endişe belirtildi

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Avrupa Birliği ülkelerinin liderlerini bir araya getiren Avrupa Konseyi zirvesinde, Türkiye ile olan Gümrük Birliği anlaşmasının modernleştirilmesine yönelik izinlerin alınması için teknik çalışmalara başlandığı belirtildi

Zirve sonuç bildirisinin Türkiye ile ilgili bölümünde Gümrük Birliği'ndeki mevcut sorunların da çözülmesi gerektiği ve anlaşmanın tüm üye ülkelere uygulanması gerektiğini vurgulandı.

AB liderleri, Türkiye ile ortak çıkarları bulunan noktalarda iş birliğini güçlendirmeye hazır olduklarını da vurguladı. Bildiride göç, kamu sağlığı, iklim, terörle mücadele ve bölgesel sorunlar gibi konularda Türkiye ile yüksek seviyede diyalog kurulması için hazırlıkların başladığı belirtildi.

Zirve sonunda AB liderleri ayrıca AB Komisyonu'na Türkiye, Ürdün, Lübnan ve bölgenin diğer bölümlerindeki Suriyeli sığınmacılar ve ev sahibi topluluklara sağlanacak finansmanın sürdürülmesini talep etti. Bildiride, Brüksel'in "gecikmeksizin" bir teklif sunması gerektiği belirtildi.

Bildiride AB'nin Kıbrıs'ta federasyon çözümünün desteklendiği bir kez daha vurgulanırken, Maraş'ın statüsünün de önemine değinildi ve herkese Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uyma çağrısı yapıldı.

"Hukukun üstünlüğü ve temel haklar Türkiye konusunda hala çok önemli bir endişe" denilen bildiride şu ifadeler yer aldı:

"Siyasi partilerin, insan hakları savunucularının ve medyanın hedef alınması insan hakları konusunda atılan büyük geri adımlardır ve Türkiye'nin demokrasi, hukukun üstünlüğü ve kadın haklarına saygı duyma gibi hükümlülükleriyle çelişmektedir. Bu konularda diyalog, Türkiye-AB ilişkilerinde önemli bir role sahip olmaya devam edecek."

AB Konseyi'nin Doğu Akdeniz'deki durumu ve AB-Türkiye ilişkilerini yeniden görüştüğüne dikkat çekilen bildiride, Doğu Akdeniz'de güvenli ve istikrarlı bir çevrenin, Türkiye ile karşılıklı faydalı ve iş birliğini geliştiren ilişkilerin, AB'nin stratejik çıkarına olduğu vurgulandı.